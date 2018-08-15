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Эксклюзив Эха 22:05, 15 августа 2018

Правительство России увеличивает расходы на оборону и чиновничество

Об этом пишет издание Finanz со ссылкой на отчет министерства финансов.

Такое поведение прекрасно вписывается в сложившийся политический курс, — сказал «Эху Москвы» профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер. При этом у власти еще остаются инструменты для выполнения майских указов президента, — отметил экономист. Евгений Гонмахер добавил, что такой же политический курс продолжится в ближайшие годы.

Комментарии

25

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navsegda 15 августа 2018 | 22:10

На заводе хорошего токаря днём с огнём , одни мусора да чиновники в стране

igorrrpadlowitchs 15 августа 2018 | 22:21

navsegda: а зачем, вообще, заводы и токаря, когда есть чиновники и мусора?

dmast79 15 августа 2018 | 22:26

navsegda: Вы с заводского отдела кадров? Сколько предлагаете токарю 6 разряда?

mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 22:11


Правильно!
Чтобы чиновничество ещё более лучше исполняло майские обещалки нацдилера, нужно его ещё более лучше финансировать.
А чтобы ещё более успешно обороняться от агрессивного блока НАТО, нужно ещё более мощно финансировать сапогов.

dmast79 15 августа 2018 | 22:11

Нормальный курс - это оборонка. Оборонка это рабочие места, легальные зарплаты рабочим, налоги с предприятий, и развитие технологий.
А вот чиновничество - это обуза, в таком количестве и качестве.

srk2658lu 15 августа 2018 | 22:24

dmast79: Оборонка?
А кто на тебя нападать собирается?
Железяки через 20 лет сгниют..

dmast79 15 августа 2018 | 22:30

srk2658lu: Так лет через 20 новые сделаем - и люди при деле, заводы работают, и денежки за продажу оружия идут, и оборона крепнет. А вы куда предлагаете деньги девать? Прожрать? Так жратва не через 20 лет, а уже через 20 часов калом из ануса выйдет.

sensei54 15 августа 2018 | 22:34

dmast79: Так лет через 20 новые сделаем
............................................................................
Где? Для начала, надо восстанавливать промышленность.
Теперь это придётся делать своими силами. Которые отсутствуют в принципе.

dmast79 15 августа 2018 | 22:57

sensei54: Где?
А где сейчас делают, там и дальше делать будут. Ну и новые заводы строят же!

viktorova 15 августа 2018 | 22:34

dmast79: /Так лет через 20 новые сделаем//
при совке уже доделались - союз развалился.
Вы что, желаете развала России?

dmast79 15 августа 2018 | 22:44

viktorova: Без оборонки, это случилось бы уже в 1941 году.

sensei54 15 августа 2018 | 22:32

srk2658lu: Железяки через 20 лет сгниют..
...............................................................................
Уже.
Вот и напрягаются болезные. Только кто и где будет технику производить?
Разве что, у Китая прикупить

danko1 15 августа 2018 | 22:11

Перед обвалом курса рубля в 2 раза, буквально накануне, в 2014 г. чиновникам и депутатам ровно в 2 раза повысили зарплату.
Теперь опять надумали, еще больше, рубль обвалить?

viktorova 15 августа 2018 | 22:15

Портянки пригожинские, готовьтесь к снижению ставок. Работать придётся больше, а есть и отдыхать меньше.
Под чиновников и военных вы не подпадаете.

sensei54 15 августа 2018 | 22:37

viktorova: Зато им форму выдадут. Как у вохры.

pantera_1 15 августа 2018 | 22:22

Кольцо сужается.

srk2658lu 15 августа 2018 | 22:22

НДС повысили, народу делиться надо!
А в загашниках бабла дохрена.
Всё - в оружие и чиновничество. Они - скрепы для власти!
Милитаризм и ограбление народа.

monik_7 15 августа 2018 | 22:23

Чего так коварно и добивались на Западе. Браво, крючок заглочен!

utax 15 августа 2018 | 22:24

И пенсии и зарплаты им кто не работает тот тест))))

tks 15 августа 2018 | 22:32

Опора Режиму.

sensei54 15 августа 2018 | 22:41

tks: "Расходы на оборону" - это в первую очередь - Нацгвардия. Броневики, спецтехника - итальянские и французские, за бешеные деньги. Форма китайская.
Учитывая распил, удваиваем - вот вам и расходы на оборону.

dmast79 15 августа 2018 | 23:00

sensei54: И где же вы увидели итальянские и французские броневики?
Может, путаете с украиной? - там да, со всего мира бэушный хлам свозят - ржавые Хаммеры, просроченные нестреляющие Джавелины, списанные английские Рекстоны... ))

anatoliygri 15 августа 2018 | 22:37

Режим укрепляет своих защитников, верных псов.

ivan14 15 августа 2018 | 22:43

Оборона - деньги на ветер , в нынешнем состоянии у России нет прорывных технологий , только вчерашние ремейки на советские разработки . Наше новое оружие Вован и Лексус дестабилизация , ложь , запугивание соседей

dmast79 15 августа 2018 | 23:08

ivan14: Вы специалист в области вооружений, и вообще - давно были в России на современном предприятии??
Ремейки это танк Т-72АМТ, Ольха, да не стреляющая гаубица "Богдана" - вот где уж точно деньги на ветер )))

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