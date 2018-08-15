Правительство России увеличивает расходы на оборону и чиновничество

Об этом пишет издание Finanz со ссылкой на отчет министерства финансов.

Такое поведение прекрасно вписывается в сложившийся политический курс, — сказал «Эху Москвы» профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер. При этом у власти еще остаются инструменты для выполнения майских указов президента, — отметил экономист. Евгений Гонмахер добавил, что такой же политический курс продолжится в ближайшие годы.