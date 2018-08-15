Z Архив новостей новости
5 9 6 1624
22:02, 15 августа 2018

Рубль резко снижался этим вечером на Московской бирже. Курс доллара подскочил более чем на 1 рубль – до 67,7 руб

Евро — до 76,69 руб. Причиной снижения называют ситуацию с запасами нефти в Штатах. За прошедшую неделю они неожиданно увеличились почти на два процента. Сорт Brent в итоге торговался в районе $70,5 за  баррель.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

begly_ 15 августа 2018 | 22:10

У Трампа не бывает неожиданностей., у него все просчитано.

pmasel 15 августа 2018 | 22:30

На торгах во вторник сорт Brent подешевел еще на 2,5% и обновил ценовые минимумы с апреля (70,3 доллара за баррель) на фоне данных американского Минэнерго, показавших резкий рост импорта и добычи.

По итогам прошлой недели в американских хранилищах осталось 6,8 млн баррелей сырой нефти, которая оказалась невостребованной на НПЗ, уже работающих на 98,1% мощности.

Поставки из-за рубежа подскочили с 8 до 9,01 млн баррелей в сутки за счет Саудовской Аравий, которая нарастила экспорт на треть - до 1,24 млн баррелей в в день.

sokal123 15 августа 2018 | 22:16

Давай Давай !

pro_hanov 15 августа 2018 | 22:21

Предлагаю в целях сохранения финансовой стабильности в России привязать НДС и пенсионный возраст к уровню запасов нефти в Штатах. Надо поручить Минэкономразвития разработать формулу для этой цели. Увеличились запасы - растёт НДС и пенсионный возраст, снизились - можно снижать. Эта идея может служить основой нового гениального плана Путина по модернизации избавлению от сырьевой зависимости.

kaputvsemu 15 августа 2018 | 22:23

Главное, что рубль благополучно проскочил отметку 66,6.
Вот теперь точно всё будет хорошо.

monik_7 15 августа 2018 | 22:25

А до 22 августа еще целая неделя

bobiksdoh 15 августа 2018 | 22:32

Отставить панику! Рубль берет реванш! Уже 66,36. Путин опять всех переиграл!

(комментарий скрыт)

wojskowy Марек Качоровски 15 августа 2018 | 22:45

Великая Держава не может зависеть от запасов нефти в другой стране, а вот сырьевой придаток к Мировой экономике вполне. Торговля сырьём, а России больше и торговать не чем (сырьё это не только нефть и газ, металл первого передала, необработанная древесина и так далее) . Торговля оружием не приносит таких доходов как продажа сырья, во первых озвучивают только цифру полученную от продажи, но неизвестно себестоимость этого оружия, похоже очень высокая, если ВС России отказались от Арматы и СУ 57, неподъёмны по цене, во вторых 80% оружия Россия поставляет или за "бананы" или в кредит. Судя по тому, что за последнее время Дума как скорострельный пулемёт принимает Законы, которые только направлены на ограбления населения: плата за паспорта внутренний и заграничный, получение прав, различные штрафы всё практически увеличивается в два раза В Думе рассматривается Закон об образовании, по которому только минимум знаний будут даваться бесплатно, а за остальные платить будут родители. Такого в стране не было с 1917 года. Видимо казна пуста. Где деньги Зин? Уплыли в Крым. А впереди восстановление Сирии, уже эта тема потихоньку начинает обсуждаться. Готовьте граждане кошельки, из них заберут последние, а восстанавливать ( распиливать в очередной раз бабло) будут угадайте с трёх раз кто?

prade 15 августа 2018 | 23:01

Ведь можно было построит за 20 лет экономику, которая не зависела бы от запасов нефти в Штатах, от какого-то высказывания президента США в сторону России или от темпов роста ВВП Китая.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 303 6 5176 00:00
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 159 6 12828 08:16
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 85 6 7433 06:53
Kмосква, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 142 6 12845 13.08
Kмосква, мнения
Новости

Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях…

5 80 6 7550
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…

5 287 6 28918 10.08
#слушать 01:46:35 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 113 6 12099 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 354 6 39206 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34390 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Новости

В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 59 6 7017
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 242 6 29867 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 16982 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 44461 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Новости

Российское правительство наращивает траты на оборону и чиновников Одновременно сокращаются расходы на социально-экономические программы…

5 42 6 5533
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 83 6 11003 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11965 09.08
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем…

5 15 6 28173
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 150 6 123412 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 71 6 9672 09.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 654 6 485280 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

+ Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной Беспилотник обнаружил две колонны из восьми грузовиков каждая…

5 506 6 162233 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7187103
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3614351

Сегодня в эфире