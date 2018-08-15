Рубль резко снижался этим вечером на Московской бирже. Курс доллара подскочил более чем на 1 рубль – до 67,7 руб
Евро — до 76,69 руб. Причиной снижения называют ситуацию с запасами нефти в Штатах. За прошедшую неделю они неожиданно увеличились почти на два процента. Сорт Brent в итоге торговался в районе $70,5 за баррель.
Комментарии9
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begly_ 15 августа 2018 | 22:10
У Трампа не бывает неожиданностей., у него все просчитано.
pmasel 15 августа 2018 | 22:30
На торгах во вторник сорт Brent подешевел еще на 2,5% и обновил ценовые минимумы с апреля (70,3 доллара за баррель) на фоне данных американского Минэнерго, показавших резкий рост импорта и добычи.
По итогам прошлой недели в американских хранилищах осталось 6,8 млн баррелей сырой нефти, которая оказалась невостребованной на НПЗ, уже работающих на 98,1% мощности.
Поставки из-за рубежа подскочили с 8 до 9,01 млн баррелей в сутки за счет Саудовской Аравий, которая нарастила экспорт на треть - до 1,24 млн баррелей в в день.
sokal123 15 августа 2018 | 22:16
Давай Давай !
pro_hanov 15 августа 2018 | 22:21
Предлагаю в целях сохранения финансовой стабильности в России привязать НДС и пенсионный возраст к уровню запасов нефти в Штатах. Надо поручить Минэкономразвития разработать формулу для этой цели. Увеличились запасы - растёт НДС и пенсионный возраст, снизились - можно снижать. Эта идея может служить основой нового гениального плана Путина по модернизации избавлению от сырьевой зависимости.
kaputvsemu 15 августа 2018 | 22:23
Главное, что рубль благополучно проскочил отметку 66,6.
Вот теперь точно всё будет хорошо.
monik_7 15 августа 2018 | 22:25
А до 22 августа еще целая неделя
bobiksdoh 15 августа 2018 | 22:32
Отставить панику! Рубль берет реванш! Уже 66,36. Путин опять всех переиграл!
wojskowy Марек Качоровски 15 августа 2018 | 22:45
Великая Держава не может зависеть от запасов нефти в другой стране, а вот сырьевой придаток к Мировой экономике вполне. Торговля сырьём, а России больше и торговать не чем (сырьё это не только нефть и газ, металл первого передала, необработанная древесина и так далее) . Торговля оружием не приносит таких доходов как продажа сырья, во первых озвучивают только цифру полученную от продажи, но неизвестно себестоимость этого оружия, похоже очень высокая, если ВС России отказались от Арматы и СУ 57, неподъёмны по цене, во вторых 80% оружия Россия поставляет или за "бананы" или в кредит. Судя по тому, что за последнее время Дума как скорострельный пулемёт принимает Законы, которые только направлены на ограбления населения: плата за паспорта внутренний и заграничный, получение прав, различные штрафы всё практически увеличивается в два раза В Думе рассматривается Закон об образовании, по которому только минимум знаний будут даваться бесплатно, а за остальные платить будут родители. Такого в стране не было с 1917 года. Видимо казна пуста. Где деньги Зин? Уплыли в Крым. А впереди восстановление Сирии, уже эта тема потихоньку начинает обсуждаться. Готовьте граждане кошельки, из них заберут последние, а восстанавливать ( распиливать в очередной раз бабло) будут угадайте с трёх раз кто?
prade 15 августа 2018 | 23:01
Ведь можно было построит за 20 лет экономику, которая не зависела бы от запасов нефти в Штатах, от какого-то высказывания президента США в сторону России или от темпов роста ВВП Китая.