В Москве закончился «Марш матерей» в поддержку двух фигуранток так называемого дела «Нового величия»
Участники требовали отпустить Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО.
Незадолго до начала «Марша матерей» центр столицы накрыл ливень. Однако стихия не смогла нарушить планы неравнодушных людей. Все два с небольшим часа, что шла акция, люди провели под дождем. Кто с зонтами, кто нет, но почти все – с мягкими игрушками. Они должны были напомнить властям, что «опасные обвиняемые», которых правосудие отправило в СИЗО – две девушки 18-ти и 19-ти лет. Анна Павликова и Мария Дубовик еще недавно расставшиеся с такими же игрушками, теперь находятся под стражей, где их здоровью уже был нанесен серьезный вред. Поддержать заключенных пришло около пятисот человек.
Несмотря на название на «Марш матерей», кажется, пришло столько же мужчин, сколько и женщин. В семь часов колонна направилась от Новопушкинского сквера в сторону Верховного суда. Шествие проходило спокойно, без скандирования лозунгов, полиция скорее не мешала, а помогала маршу – там где, колонна пересекала проезжую часть, автомобильный поток останавливали сотрудники ГИБДД. Уже достигнув конечной точки маршрута, где активисты выложили игрушки у дверей суда, толпа прервала свое молчание.
Спустя десять минут активистов, которые заблокировали проезжую часть, стали теснить сотрудники полиции. Они призывали граждан разойтись и закончить акцию. Еще через некоторое время одна из организаторов «Марша матерей» Анна Наринская поблагодарила собравшихся и объявила о завершении акции.
В ходе несогласованного шествия никто не был задержан.
За несколько часов до начал «Марша матерей» следственный комитет попросил суд перевести Павликову и Дубовик под домашний арест.
Несколько десятков человек приняли участие в «Марше матерей» в Петербурге. К памятнику Анны Ахматовой люди принесли детские игрушки как символ поддержки фигурантов дела «Нового величия».
Памятник Анне Ахматовой, к которому участники акции вечером понесли детские игрушки, находится прямо рядом с памятником жертвам политических репрессий. Напротив этих монументов – один из наиболее известных в России изоляторов Кресты. Всего на акции, по оценкам журналистов, собралось до 50 человек. Некоторые приносили игрушки и уходили, некоторые – оставались у памятника. Параллельно на этом же месте проходило несколько одиночных пикетов. В частности, активисты стояли с плакатами «Свободу Анне Павликовой» и картиной, на которой полицейские в образе кентавров накидывают лассо на игрушечную пони. Дело в том, что этого персонажа из мультфильма одна из фигуранток дела – как раз Павликова – называла своим любимым. К памятнику подъехало несколько автомобилей полиции, однако правоохранители внимания на собравшихся практически не обращали. К акции также присоединился отец Юлия Бояршинова, которого арестовали по так называемому «делу антифашистов». Напомню, 18-летнюю Анну Павликову, 19-летнюю Марию Дубовик и ещё восьмерых молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Они якобы намеревались совершить некие «революционные действия». Большинство фигурантов дела, в том числе и две девушки, находятся в СИЗО.
Сегодня Следственный комитет попросил отпустить фигуранток дела «Нового величия» из изолятора под домашний арест. Слушание должно пройти завтра.
Комментарии10
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xoxloparasha 15 августа 2018 | 22:07
но почти все – с мягкими игрушками...
Акция в поддержку террориста сенцова будет с колбасой и салом !? )
blinorozhiy_chmo 15 августа 2018 | 22:15
Половина лиц из марша ранее были замечены на марше лгбт, а до этого на факельных шествиях бандеровцев... похоже, половина было ряженых.
patrikk_1 15 августа 2018 | 22:30
В ходе несогласованного шествия никто не был задержан...
Всех спасла памятка Серёги Пархоменко, в которой он описывал поведение на несанкционированной акции.
serge_moro 15 августа 2018 | 22:33
blinorozhiy_chmo: Сколько же надо иметь терпения,чтобы выдерживать атмосферу преследований,заказных убийств, заказных уголовных дел ,преследования за мысли ,лайки , фото итд. По-видимому россияне самая терпеливая нация в мире и путинский режим это отчетливо понимает. Девочек не отпустят и по-видимому осудят на путинскую двушечку. Отпустив девчонок это показать слабость ,и на это режим не пойдет.Не для того они их разводили через провокатора ,чтобы их отпустить. Режим будет пытаться делать вид о смягчении наказания ,но не о его отмене. Мне видится,что в дальнейшем этот режим нам предоставит еще множество потрясений,которых страна не видела с 1937 года.
Весь ужас только начинается. Чем сильнее санкции припрут режим , тем ужаснее будет участь россиян
dmast79 15 августа 2018 | 22:09
Смотр либерального воинства, как всегда - картина трагикомичная.
Без поддержки коммунистов и патриотов - протест будет клоунадой. Но патриотам и коммунистам - не по пути с проамериканской продажной либеральной тусовкой.
mag_1 15 августа 2018 | 22:24
что удивляться, что лучших всегда меньше, чем подлых и трусливых! Восхищаюсь такими людьми!
dmast79 15 августа 2018 | 22:36
mag_1: Только "лучшими" сами себя обычно называют как раз не самые лучшие люди.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 22:33
Сначала из себя непримиримых оппозиционеров корчат, а как возьмут за ухо и предъявят счет за насраное, так они сразу в вой: я не я, мол, и лошадь не моя.. Неееет уж, деточки, навалил кучу - отвечай.
valeriy_n 15 августа 2018 | 22:34
Спасибо всем, кто принял участие в Марше Матерей! Девушек освободить, гэбешных провокаторов под суд!
dmast79 15 августа 2018 | 22:39
valeriy_n: Так же спасибо и тем, кто проигнорил эту либеральную тусовку! 200 человек на всю Москву - спасибо, Москва, за такой убедительный факт!