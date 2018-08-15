Семь человек пострадали в результате столкновения бензовоза с маршруткой под Волгоградом
Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах региона, среди раненых есть двое детей. По словам полицейских, маршрутка стояла на обочине, когда в нее сзади врезался грузовик. Причина аварии пока не называется.
Комментарии1
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aleksandr39 15 августа 2018 | 22:24
Ополченцы начали процесс образования ВНР ( Волгоградская Народная Республика ) ну как в Донбассе .