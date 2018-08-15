Ни один человек не был задержан сегодня на акции «Марш матерей» в Москве

Она не была согласована, однако полиция пресекать шествие не стала. По официальным данным, в акции участвовало 200 человек. Корреспонденты «Эха Москвы» насчитали около тысячи. Люди прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда, чтобы выступить в поддержку арестованных по делу организации «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Ожидается, что завтра Дорогомиловский суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе обеих девушек под домашний арест.