Ни один человек не был задержан сегодня на акции «Марш матерей» в Москве
Она не была согласована, однако полиция пресекать шествие не стала. По официальным данным, в акции участвовало 200 человек. Корреспонденты «Эха Москвы» насчитали около тысячи. Люди прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда, чтобы выступить в поддержку арестованных по делу организации «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик.
Ожидается, что завтра Дорогомиловский суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе обеих девушек под домашний арест.
Комментарии18
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blinorozhiy_chmo 15 августа 2018 | 21:34
Ни один россиянин не заметил этого события, как его и не было. ))
pons 15 августа 2018 | 21:37
blinorozhiy_chmo: Россияне-то как раз заметили. В отличие от недалёких лизунов заccaвшего ботоксного
dmast79 15 августа 2018 | 21:42
pons: Ога, подтверждаю - прямо вся страна только и обсуждает.
Кому вы нужны, замечать вас? ))
brandfa 15 августа 2018 | 21:51
dmast79: А нас и не надо замечать … от нас нужно подыхать .. вам … и так оно и будет, ибо слов уже не осталось! )))
danko1 15 августа 2018 | 21:57
brandfa: Дебилы-портянки подохнут благодаря тому ворью и бандитам, которых они защищают.
Бараны тупые на убой.
blinorozhiy_chmo 15 августа 2018 | 22:01
danko1: Пук.
dmast79 15 августа 2018 | 22:04
brandfa: Вот когда будет - тогда и вякай. В армии служил хоть, автомат умеешь в руках держать? А в человека когда-нибудь стрелял? Или даже от гопоты отбиться не можешь, форумно-диванный боец?
theklimoff 15 августа 2018 | 21:45
blinorozhiy_chmo: главное кремлеботы заметили, вы всем расскажите.
pro_hanov 15 августа 2018 | 21:51
blinorozhiy_chmo: "Ни один россиянин не заметил этого события, как его и не было"
Если событие по телевизору не показали, то его как бы и не было.
viktorova 15 августа 2018 | 22:20
blinorozhiy_chmo: тебя вот тоже россияне не заметили. Тебя как бы и нет. Нет, не так. Тебя просто нет.
vot_eto_da 15 августа 2018 | 21:38
Даже жандармы и геббельсы пасуют перед женщинами, защищающими свои семьи ( Невский 1917, Розенштрассе 1943 ) Остается лишь брызгать говном с помощью дешевок-наемничков
entoni 15 августа 2018 | 21:50
vot_eto_da: даааа, перед Быков-паэтом никто не устаит, особливо когда он мать))))
dmast79 15 августа 2018 | 21:39
Кроме корреспондентов Эха, блоггеров, хиппстеров, фрилансеров, и Димы Быкова - на акции было замечено и несколько демонстрантов.
alex_siberia 15 августа 2018 | 22:21
dmast79: Интересно, как они эти "тыщи" высчитывают, по прохожим? Изначально человек 200-300 может и было, к суду куда меньше сотни пришло...
nestor199 15 августа 2018 | 22:35
alex_siberia: Надо еще учесть то, что власти не хотели никаких эксцессов на этой акции, поэтому больше половины участников были менты в штатском.
vinokur 15 августа 2018 | 21:57
ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ – политическое действие, выражающееся в намеренном нарушении закона ради инициирования изменений в законодательстве или политике правительства. Акции гражданского неповиновения могут носить прямой (неисполнение опротестовываемого закона) и непрямой (неисполнение иных законов) характер.
neyexo 15 августа 2018 | 22:37
Если завтра изменят меру, получится, что поддались давлению?
andrang2 15 августа 2018 | 22:44
"Ни один человек не был задержан сегодня"
Из ряда вон выходящее событие!
Надо объявить этот день праздником и внести в "Красный день календаря".
Из анекдота:
Старпом заступает на вахту и видит в вахтенном журнале вчерашнюю запись капитана:
"Старпом сегодня был пьян"
Тогда старпом пишет в вахтенном:
"Капитан сегодня был трезв"