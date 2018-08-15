К расправе над группой журналистов в Центральной Африке могли быть причастны люди, работающие на правительство ЦАР

Об этом «МБХ Медиа» сказали в расследовательской группе, которая выясняет обстоятельства гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Эту группу собрали после трагедии по инициативе Михаила Ходорковского. Также участники расследования считают, что версия ограбления съемочной группы не выдерживает критики. Власти ЦАР выдвигают версию о том, что к убийству причастны бойцы одной из мусульманской группировок. Обе версии, как пишет «МБХ Медиа» не исключают причастности к смерти журналистов российских наемников.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в конце прошлого месяца. В Центральноафриканскую республику они прилетели снимать фильм о российских наемниках из так называемой ЧВК Вагнера.