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21:30, 15 августа 2018

К расправе над группой журналистов в Центральной Африке могли быть причастны люди, работающие на правительство ЦАР

Об этом «МБХ Медиа» сказали в расследовательской группе, которая выясняет обстоятельства гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Эту группу собрали после трагедии по инициативе Михаила Ходорковского. Также участники расследования считают, что версия ограбления съемочной группы не выдерживает критики. Власти ЦАР выдвигают версию о том, что к убийству причастны бойцы одной из мусульманской группировок. Обе версии, как пишет «МБХ Медиа» не исключают причастности к смерти журналистов российских наемников.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в конце прошлого месяца. В Центральноафриканскую республику они прилетели снимать фильм о российских наемниках из так называемой ЧВК Вагнера.

Комментарии

23

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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 21:35


А так называемые "наёмники вагнера" разве работают не на правительство цар?

waldy 15 августа 2018 | 21:36

mikhail_spb_: А других там НЕТ.... А наёмники Вагнера "ихТАМДА"

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dmast79 15 августа 2018 | 21:37

mikhail_spb_: Лучше спросите другое - а где интервью жены Расторгуева, в котором она прямо обвиняет Ходорковского в организации этой провокации и смерти мужа?

lager23 15 августа 2018 | 21:40

dmast79: провокацию можно устроить за гораздо меньшие деньги усилия , не правда ли? Неужели Ходорковский так иррационален, как вы думаете?

dmast79 15 августа 2018 | 21:45

lager23: Причём тут я? Спрашивать надо жену убитого, что даёт ей повод так считать и заявлять (не смотря на то, что ходорковский предлагал ей деньги) - в день похорон он прислал письмо с требованием составить смету (!!!) что бы по ней он оплатил похороны!!! Предложить вдове составлять смету на гробе убитого мужа - что ещё можно сказать о моральном облике Ходора?

lager23 15 августа 2018 | 22:08

dmast79: в день похорон он прислал письмо с требованием составить смету (!!!) что бы по ней он оплатил похороны
/////////
Пришлите мне ссылку на это письмо, пожалуйста!

dmast79 15 августа 2018 | 22:13

lager23: Нет проблем!
http://ren.tv/novosti/2018-08-14/vdova-ubitogo-v-car-rastorgueva-hodorkovskiy-prichasten-k-smerti-moego-muzha

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 августа 2018 | 22:18

lager23: Этот фейк запустили тролльчачьи говноканалы и на данный момент выдает всего два таких "новостных " канала (с новостями, типа-"Украинские военные съели пятерых младенцев)....Короче-фейк...

dmast79 15 августа 2018 | 22:24

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Интервью РЕН-ТВ - фейк? Или жена - фейк?
Пока что доверия больше ей, а не прожженному лжецу, мошеннику и проходимцу МБХ.

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 августа 2018 | 22:36

dmast79: Ну, здравствуйте, я ваша тетя....

////Интервью РЕН-ТВ - фейк?////

Я же просил-без инопланетян! А теперь , шавка лахтинская, ссылку на видео этого интервью предоставь, плиз. Только именно на видео, где можно идентифицировать жену Расторгуева и то , что она говорит.

P.S. А вообще, РЕН-ТВ, как источник информации? Мда...А вы там ,в пригоженском хлеву, все в Нибиру и рептилоидов верите? А в мировой заговор жидомассонов?


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blinorozhiy_chmo 15 августа 2018 | 21:39

ВСЁ, что связано с МБХ - связано с воровством. И ещё с заказными убийствами.

ФАКТ дважды доказанный в Суде!

johio 15 августа 2018 | 22:07

mikhail_spb_: нет мой друг. Это правительство ЦАР работает на наемников Вагнера.

dmast79 15 августа 2018 | 22:16

mikhail_spb_: Вдова Расторгуева:
"Это не разработка, это придумка.
Мне не нравится, что в этой ситуации человек [Ходорковский] подходит к гибели моего мужа и всей этой группы как к людям, убитым "нашей страной". Логическая нестыковка чувствуется. Если отправили конкретные люди, а не страна, их послали не на войну, их не послали как солдат, то как можно обвинять? Мне кажется, что это спекуляция.

Складывается такое ощущение, что людей послали как жертв, как жертвоприношение. Такая подготовка... Нужно быть очень удачливым человеком, очень счастливым, чтобы из этой поездки вернуться живым."

bereshliberalivjamu 15 августа 2018 | 21:38

Ходор как крутиться чтобы себя отмазать.

parasuk_ 15 августа 2018 | 21:38

Судя по тому, как сучит лапками ходорковский со своими пропагандонами, он тут очень даже при делах :)

zztop1960 15 августа 2018 | 21:45

Руководство ЦАР и РФ имеют общий преступный бизнес , вагнеровцы типа крыши , а журналисты пытались разворошить это змеиное гнездо , вот и были убиты

dmast79 15 августа 2018 | 21:49

zztop1960: "Что касается Ходорковского, то он так и не дал деньги на похороны. Вместо этого он начал требовать от вдовы составления сметы похорон, и лишь после этого готов был выделить средства. Евгения Расторгуева просто отказалась это делать.

«Мне позвонил Паша Костомаров и сказал, что нужна смета, чтобы получить деньги на похороны от Ходорковского. Я ему начала кричать: "Какая смета?! Вы о чем?! Мы сейчас вообще заняты другим, я буду сидеть и заниматься писаниной?!"
То же самое он повторил на следующий день матери: составьте смету, пришлите. Вот расходы… Получите – распишитесь. Спасибо, не надо».

В итоге деньги на похороны собирал тот самый Павел Костомаров, тоже режиссёр-документалист, бывший коллега Расторгуева. И собрал, и отдал вдове. Денег хватило. Ходорковского же Евгения Расторгуева считает виновником произошедшего.

«Я считаю, что он ответственен и причастен к смерти моего мужа».

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 августа 2018 | 22:25

dmast79: Ссылку в студию, перхоть лахтинская....Только на само интервью, а не на ваши говноканалы с новостями типа "Фриске заболела и умерла после похищения инопланетянами"...Трепло пригожинское...

dmast79 15 августа 2018 | 22:33

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Вот перхоть тебе пусть и даёт интервью и ссылки.
А я не тебе, а для людей: смотрите выше!

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 15 августа 2018 | 22:41

dmast79: Еще раз, перхоть, Я же просил-без инопланетян! А теперь , шавка лахтинская, ссылку на видео этого интервью предоставь, плиз. Только именно на видео, где можно идентифицировать жену Расторгуева и то , что она говорит.

P.S. А вообще, РЕН-ТВ, как источник информации? Мда...А вы там ,в пригоженском хлеву, все в Нибиру и рептилоидов верите? А в мировой заговор жидомассонов?

oleg__ 15 августа 2018 | 21:53

АГА! АГА!

alexfilonov 15 августа 2018 | 22:21

Например, российская ЧВК

viktor_lapin 15 августа 2018 | 22:55

Обе версии не исключают причастности к смерти журналистов Ходорковского.

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