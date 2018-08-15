Организаторы выставки Бэнкси в Москве заявили о наличии всех необходимых документов для экспонирования его работ

Организаторы выставки британского уличного художника Бэнкси в Москве заявили о наличии всех необходимых документов для экспонирования его работ. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» PR-директор выставки Елена Бухмак.

«Мы никогда не позиционировали эту выставку как выставку, которую мы проводим вместе с Бэнкси или с его разрешения. Более того, во всех интервью подчеркивалось, что эту выставку мы делали сами, договорившись с частными коллекционерами, у которых есть право экспонирования их работ», — отметила она.

По словам Е.Бухмак, организаторы выставки не общались и не виделись с самим Бэнкси, но не будут ничего менять, несмотря на недовольство автора. «Никаких изменений в организации мероприятия не будет. Юридически все организовано правомерно. Мы знаем, что Бэнкси отрицательно относится к выставкам, которые организует не лично он», — подчеркнула она.

Е.Бухмак добавила, что выставку уже посетили более 250 тысяч человек. Экспозиция в Центральном доме художника открылась 2 июня и пройдет по 2 сентября.

Как сообщалось, Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram скриншот переписки со знакомым, в которой выразил возмущение проведением в Москве неавторизованной выставки его работ и платным входом на нее.