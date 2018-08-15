Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в области Лигурия на севере страны

Это связано с обрушением автомобильного моста в Генуе. Кроме того, правительство начало процедуру отзыва у компании «Автодороги Италии» права на обслуживание автодорожной структуры, — передает местное телевидение. По предварительной оценке, на ликвидацию последствий трагедии потребуется не менее 5-ти миллионов евро.

В результате обрушения пролета моста погибли 39 человек, 16 пострадали. Прокурор Генуи считает, что причиной трагедии стал человеческий фактор.