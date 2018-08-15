Суд в Германии постановил вернуть обратно в страну бывшего охранника Усамы бен Ладена

Его депортация была неправомерной, — постановила инстанция в Мюнстере. Это решение, как передает Deutsche Wellе является окончательным. Мигрант, которого подозревают в связях с лидером террористической группировки, ранее был выслан в Тунис. Власти города Бохума, которые приняли такое решение, сказали, что депортированный должен вернуться в Германию по собственной инициативе. Предполагаемый бывший телохранитель бен Ладена жил в этом городе с 2005-го года.