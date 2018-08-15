Изъятие дополнительных доходов у российских компаний может сказаться на их прибыльности, — предупреждает рейтинговое агентство Fitch. Это также сократит имеющиеся денежные потоки, — говорится в его обзоре. В то же время эта инициатива уменьшит диспропорцию налоговой нагрузки на нефтегазовые компании и предприятия по добыче других природных ресурсов и повысит объем поступлений в бюджет страны.

Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил изъять у металлургов и металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей дополнительных доходов.