Изъятие дополнительных доходов у российских компаний может сказаться на их прибыльности
Изъятие дополнительных доходов у российских компаний может сказаться на их прибыльности, — предупреждает рейтинговое агентство Fitch. Это также сократит имеющиеся денежные потоки, — говорится в его обзоре. В то же время эта инициатива уменьшит диспропорцию налоговой нагрузки на нефтегазовые компании и предприятия по добыче других природных ресурсов и повысит объем поступлений в бюджет страны.
Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил изъять у металлургов и металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей дополнительных доходов.
Комментарии4
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lager23 15 августа 2018 | 21:09
Белоусов — вредитель!
tks 15 августа 2018 | 21:15
Вот интересно, а чем нынче лояльность обеспечивать кремлядь и кремлины собираются? Тюрьмами?
ramun 15 августа 2018 | 21:16
Не может быть!
Что бы изъятие сказалось на прибыльности.
Это невозможно!
sproter 15 августа 2018 | 21:17
Главное, чтобы не сказалось на прибыльности СамиЗнаетеКого