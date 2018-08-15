Минюст внес в список иностранных агентов петербургскую «Молодежную правозащитную группу»

Организация занимается просвещением в области прав человека, а также проводит олимпиады и конкурсы для старшеклассников. У группы нет сайта. Ее руководитель Максим Иванцов отказывается комментировать ситуацию. Он дал понять, что скандал может помешать их работе, — передает «Радио Свобода». Соратники Иванцова говорят, что организация стала неугодной, поскольку учила молодежь думать.