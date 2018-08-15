Минюст внес в список иностранных агентов петербургскую «Молодежную правозащитную группу»
Организация занимается просвещением в области прав человека, а также проводит олимпиады и конкурсы для старшеклассников. У группы нет сайта. Ее руководитель Максим Иванцов отказывается комментировать ситуацию. Он дал понять, что скандал может помешать их работе, — передает «Радио Свобода». Соратники Иванцова говорят, что организация стала неугодной, поскольку учила молодежь думать.
Комментарии6
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dmast79 15 августа 2018 | 21:09
Учит думать? Не много ли на себя берёт эта кучка грантожуев?
Наша молодёжь прекрасно обойдётся без этих "учителей".
max3446 15 августа 2018 | 21:13
“Минюст России включил Автономную некоммерческую организацию по оказанию услуг в области защиты прав человека «Молодежная правозащитная группа» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Факт ее соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу плановой документарной проверки”, – говорится в сообщении.
Похоже получали деньги из госдепа и на них боевиков всяких готовили. А не эти ли боевики перекрыли путь скорой в Питере из-за чего умерла женщина не дождавшись медпомощи?
dmast79 15 августа 2018 | 21:18
max3446: Закрывать их надо, всех, а не в реестры вносить.
wuwer 15 августа 2018 | 21:20
max3446: перекрытием пути скорой обычно славятся кортежи зажравшейся власти
max3446 15 августа 2018 | 21:22
wuwer: на образовании 404 (некогда Украине), ЕС и пендостана да, перекрывают, но не в России. К чему вообще это?
wuwer 15 августа 2018 | 21:17
Конституцию, наверное. вслух читают...экстремисты, однако