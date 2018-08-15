Без происшествий завершилась акция «Марш матерей» в Москве
Собравшиеся, по разным данным, от 200 до 1000 человек, прошли от Новопушкинского сквера до Верховного суда. Таким образом они поддержали арестованных по делу организации «Новое величие» Анну Павликову и Марию Дубовик. Люди вышли, несмотря на непогоду в Москве, а также предупреждения властей и правоохранительных органов о том, что акция не согласована.
Уже завтра Дорогомиловский суд Москвы, как сообщается, должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик с СИЗО на домашний арест.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 21:08
Видимо, будучи приглашённым на свадьбу в Европу, нацдилер запретил мильтонам дубасить собравшихся матерей, опасаясь неудобных вопросов европейцев?
dmast79 15 августа 2018 | 21:11
mikhail_spb_: Интересно, а были ли в этой "могучей кучке" реальные матери тех дур, которые загремели в СИЗО за экстремизм?
ochevidets_001 15 августа 2018 | 21:14
dmast79:
А ты, вонючая портянка, это по долгу службы спрашиваешь или просто по природной говнистости интересуешься?
dmast79 15 августа 2018 | 21:23
ochevidets_001: Я от природы чистоплотен и стираю носки (и портянки, когда служил), чего и тебе советую. Просто когда я увидел на этом "марше" улыбающегося Быкова (того самого толстяка, считающего себя литератором) - я сразу понял что это за действо и кто туда и зачем пришёл. Обрадовало только, что не смотря на мобилизацию - либшизы всё меньше и меньше. В нашем захолустье, митинги КПРФ куда больше народу собирают!
Будущее - за национал-патриотическими силами!
nestor199 15 августа 2018 | 21:22
mikhail_spb_: Дубасить? А зачем?
malanoff 15 августа 2018 | 21:22
mikhail_spb_: лава богу , не стали насильничать матерей.
max3446 15 августа 2018 | 21:08
всего 200 человек? Вот это грандиозный провал либерастни. сколько хоть платили, хоть на хлеб тем кто шел хватило? А игрушки эти по сути защитникам экстремизма хоть подарили с которыми они централизованно шли по указанию своих кураторов?
abuvgrobu 15 августа 2018 | 21:11
Было там 200 человек, из которых 150, наверняка, различного рода либероидных корреспондентов, блогеров и тому подобной херни.. А чего хотели-то ? Чтобы террористы только под домашним арестом сидели, ведь не убили никого. Вот когда убьют тогда и пересмотрят меру пресечения... Теперь можно спешно нестись на "эхо москвы", и взахлёб верещать, что, мол, мы, всеми забытые и никому не нужные актрисы, телеведущие и кинокритики о себе напомнили..