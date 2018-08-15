Без происшествий завершилась акция «Марш матерей» в Москве

Собравшиеся, по разным данным, от 200 до 1000 человек, прошли от Новопушкинского сквера до Верховного суда. Таким образом они поддержали арестованных по делу организации «Новое величие» Анну Павликову и Марию Дубовик. Люди вышли, несмотря на непогоду в Москве, а также предупреждения властей и правоохранительных органов о том, что акция не согласована.

Уже завтра Дорогомиловский суд Москвы, как сообщается, должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик с СИЗО на домашний арест.