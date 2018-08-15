Владимир Путин по пути в Германию заедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Сама министр пригласила российского президента на торжество во время визита Путина в Вену, — добавили в Кремле. Церемония бракосочетания пройдет в эту субботу на юге земли Штирия среди виноградников. В этот же день Путин встретится с Ангелой Меркель в ее резиденции под Берлином. Речь на переговорах пойдет, в том числе, о ситуации в Сирии и на Украине.
Комментарии19
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nitsahon 15 августа 2018 | 20:38
Штирлиц,похоже,долго думал, как встретиться с своим очередным австрийским агентом..не нашел ничего лучшего, как приехать на свадьбу...
semia 15 августа 2018 | 20:43
Будут кадры крутить по всем российским каналам! Ведь свадьбы,которые путин посетил в России никогда не показывали. Неудобно перед россиянами у которых уже и пенсии он отбирает блистать роскошью награбленного у России
tks 15 августа 2018 | 21:11
nitsahon: Да какой он Штирлиц?
Разведчиком никогда этот кадр не был.
eduard53 15 августа 2018 | 20:38
Не скрою, накрыло меня приятное облегчение с того, что не стать мне австрийской минсранделихой: не дай Бог такого гостя на свадьбе ...
estamp 15 августа 2018 | 21:23
eduard53: что не стать мне австрийской минсранделихой: не дай Бог такого гостя на свадьбе ...
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Хм :)) а чё был шанс?
bozk 15 августа 2018 | 20:38
Опять каблуки подбирать!
morganafata 15 августа 2018 | 20:39
Это наш ей подарок, назад не примем.
mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 20:39
Вот как уважают дорогого и любимого нацдилера в ненавистной Европе - даже на свадьбы зовут.
Интересно, в качестве кого?
naina_stavrulevna 15 августа 2018 | 20:50
mikhail_spb_: Свадебного генерала, вестимо.
sergo_25_26 15 августа 2018 | 20:43
Будут внукам фотки показывать - у нас на свадьбе был террорист номер 1.
cobakevich 15 августа 2018 | 20:47
Понятно о чем они будут договариваться - как прошла первая брачная ночь молодой невесты.
Путин же альфа-самец, никто не решится раньше него сломать целку премьерше под виноградниками ...
ramun 15 августа 2018 | 20:50
А его туда звали?А то такие незваными лезут.
dedctolet 15 августа 2018 | 20:57
С чего это непутёвый к маме Меркель срочно засобирался.Уж не защиты ли от хулигана Трампа искать.Вряд ли она ему в этом помощник.Да и поздно суетится,санкции тебе дураку обеспечены
pilot_ii 15 августа 2018 | 20:58
Уже объявили, свадьба будет в Гааге.
beobachter 15 августа 2018 | 21:00
Даже роль свадебного генерала годится, чтоб лишний раз покрасоваться в зомбоящике с какими-нибудь западными политиками....
papa38130 15 августа 2018 | 21:00
Не будет счастья молодым, чует мое сердце
inga_92_1 15 августа 2018 | 21:01
Берлускони он подарил золотую кровать, ну, по -пацански... А даме что подарит? Неужели...фал...?
tks 15 августа 2018 | 21:09
Нормальных людей стошнило бы от такого гостя.
vinokur 15 августа 2018 | 21:10
Посмотрел фотку. Кончита Вурст гораздо более лучше.