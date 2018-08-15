Владимир Путин по пути в Германию заедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Сама министр пригласила российского президента на торжество во время визита Путина в Вену, — добавили в Кремле. Церемония бракосочетания пройдет в эту субботу на юге земли Штирия среди виноградников. В этот же день Путин встретится с Ангелой Меркель в ее резиденции под Берлином. Речь на переговорах пойдет, в том числе, о ситуации в Сирии и на Украине.