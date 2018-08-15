Британский уличный художник Бэнкси утверждает, что не имеет никакого отношения к выставке его работ в ЦДХ в Москве

Британский уличный художник Бэнкси утверждает, что не имеет никакого отношения к выставке его работ в Центральном доме художника в Москве. В своем Инстаграме он также сообщил, что выступает против платы за вход на эту выставку. Бэнкси узнал о ней после того, как ему прислали фотографию здания ЦДХ с афишей. В то же время он дал понять, что не будет жаловаться на то, что его работы выставляют без разрешения.

Организаторы выставки, как передает телеканал «Дождь», пообещали предоставить свой комментарий позднее.