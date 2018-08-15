«Горящих» туров в Турцию этой осенью не будет
Путевки в целом могут подорожать на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — предупредили Интерфакс в Ассоциации туроператоров России. Причины — подорожание топлива, уменьшение субсидий для туроператоров, снижение спецпредложений от отелей и падение курса рубля, — говорят участники рынка. Каких-либо скидок стоит ожидать лишь в случае серьезного падения курса лиры.
Комментарии7
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rusof_ob 15 августа 2018 | 20:36
В Крым. пукины дети!
zztop1960 15 августа 2018 | 20:49
rusof_ob: В Крыму дорого , не по карману россиянам , на море Лаптевых , Охотское , Белое море , со своими консервами
tvitov66 15 августа 2018 | 20:59
zztop1960: на южные берега наших морей отправляют за гос.счёт и по решению самого справедливого суда в мире и кормят там за бюджетные деньги
tvitov66 15 августа 2018 | 20:57
rusof_ob: /В Крым. пукины дети!
этих детей нужно писать с большой буквы ПУ
rusof_ob 15 августа 2018 | 21:20
tvitov66: У Ожегова четко написано; слова-синонимы пука и сука пишутся с маленькой буквы.
ramun 15 августа 2018 | 20:48
Даешь российскую нефть за рубли и турецкий фсе фключено за лиры !!!
lager23 15 августа 2018 | 21:05
О чём вы, товарищи? У людей всё меньше денег на отдых!