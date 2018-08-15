«Горящих» туров в Турцию этой осенью не будет

Путевки в целом могут подорожать на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — предупредили Интерфакс в Ассоциации туроператоров России. Причины — подорожание топлива, уменьшение субсидий для туроператоров, снижение спецпредложений от отелей и падение курса рубля, — говорят участники рынка. Каких-либо скидок стоит ожидать лишь в случае серьезного падения курса лиры.