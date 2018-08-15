Около 3-х тысяч школ искусственно завысили результаты Всероссийских проверочных работ

Они проводятся на федеральном уровне для оценки знаний учащихся по общеобразовательным предметам. В этом списке, в частности, оказались 35 московских школ и 73 питерских, — передает Интерфакс. В Рособнадзоре, в то же время, отметили, что в прошлом году число школ, завысивших результаты, было несколько больше. Анализ результатов проверочных работ это ведомство проводит второй год.