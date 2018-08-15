Около 3-х тысяч школ искусственно завысили результаты Всероссийских проверочных работ
Они проводятся на федеральном уровне для оценки знаний учащихся по общеобразовательным предметам. В этом списке, в частности, оказались 35 московских школ и 73 питерских, — передает Интерфакс. В Рособнадзоре, в то же время, отметили, что в прошлом году число школ, завысивших результаты, было несколько больше. Анализ результатов проверочных работ это ведомство проводит второй год.
Комментарии4
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pantera_1 15 августа 2018 | 20:43
Зачем?
brandfa 15 августа 2018 | 20:51
Зачем?
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Затем, чтобы подрастающее поколение задавало такие же глупые вопросы как и ты.
navsegda 15 августа 2018 | 20:53
pantera_1: У школ как у мусоров план
nikolaitschi 15 августа 2018 | 21:00
Явку и голоса на выборах они приписывают, а оценки завышать не будут? Одни врут в политике, другие в экономике, третьи.... Конца нет!