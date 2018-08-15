Восемь осужденных на Украине россиян попросили обменять их на одного из заключенных в России украинцев
Они написали заявление на имя президента России, — написала в своем Фейсбуке украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Сейчас эти письма должны по дипломатическим каналам доставить в администрацию российского президента. Ранее Денисова рассказала о том, что еще несколько осужденных на Украине граждан России попросили обменять их на одного украинца, который отбывает наказание в России.
Комментарии24
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kryimzdick 15 августа 2018 | 20:36
Русськие котируются к украинцам как 8 к 1, так и запишем.
xoxloparasha 15 августа 2018 | 20:41
kryimzdick: В принципе идея отличная , но хохлам верить нельзя ! Надо для начала отправить одну половину этого украинца и пусть для начала отпустят четверых ,если все пройдет без эксцессов ,то тогда можно отдать хохлам и вторую половину этого украинца !)
navsegda 15 августа 2018 | 20:43
xoxloparasha: не удивлен , концлагеря придумали в России
danko_badka 15 августа 2018 | 20:54
navsegda: ты от туда пишешь?
navsegda 15 августа 2018 | 21:08
danko_badka: оттуда пишется слитно , выучи учи родной язык наконец
lisitsa1962 15 августа 2018 | 20:44
xoxloparasha: Тогда и кацапов вернут половинками
kryimzdick 15 августа 2018 | 21:03
lisitsa1962: россыпью
grigol331 15 августа 2018 | 21:15
lisitsa1962:
В "Сільпо" є така фасовка "Чверть курки". Треба розповсюдити.
zztop1960 15 августа 2018 | 21:08
xoxloparasha: Одного украинца на восемь русских ? Это как в средние века меняли одного пленного рыцаря на кучу холопов
ramun 15 августа 2018 | 20:44
kryimzdick: Это пока.Судя по всему русськие продолжают обесцениваться.
zztop1960 15 августа 2018 | 21:02
kryimzdick: Русские котируются как рубль к доллару или евро.
mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 20:37
А кто установил такой курс обмена - 8 к 1 ?
Выходит, один украинец стОит восьмерых русских, что ли?!
Это русофобия в чистом виде!
danko_badka 15 августа 2018 | 20:40
mikhail_spb_: а ты сколько стоишь 0,8?
tvitov66 15 августа 2018 | 21:03
danko_badka: зато сколько ты стоишь не секрет - 11-80 :)))
igorkot____1 15 августа 2018 | 20:37
Эвок. Видно что россиянка ценятся гораздо ниже чем украинцы. Вообщем расходный материал.
parasuk_ 15 августа 2018 | 20:43
Порашкин режим захватил заложников и теперь судорожно пытается сохранить лицо :)
testmeter 15 августа 2018 | 20:46
parasuk_: паРашкин, если точнее. Или как высказался министр культуры этого образования, режим "паРашки - говняшки"
parasuk_ 15 августа 2018 | 20:53
testmeter: Не, вашего хохолбаши зовут порошенко, следовательно, теперь вы порашкина орда. Вот когда при януковиче тебе говорили, что твое место у параши, ты понимал, что тебя упрекают в педерастии и обижался. А теперь для тебя это как комплимент. Типа у параши это в администрации президента ;)
lisitsa1962 15 августа 2018 | 21:07
parasuk_: да вроде не хунта просит. Киев ясно сказал "всех на всех" и плевать нам на вашу харю. А вот рашисты судорожно организуют просьбы на 8 к 1. Фотография всех восьмерых на коленях прилагается
andy66 15 августа 2018 | 20:49
что хорошо в россиянах - они отлично знают свою курсовую стоимость!! ))))))
jetsam 15 августа 2018 | 20:54
вот что падение турецкой лиры сделало....
а то все обама, обама.... эрдоган гадит!
amgproject 15 августа 2018 | 20:55
Восемь на одного , а не пошли бы вы на ... ФСБ умеет торговаться, губа не дура...
ura_123 15 августа 2018 | 21:06
Девальвация однако...
ura_123 15 августа 2018 | 21:08
Так и вааще,ихтамнет ))) Ну хоть сала санкционного отъелись...