Восемь осужденных на Украине россиян попросили обменять их на одного из заключенных в России украинцев

Они написали заявление на имя президента России, — написала в своем Фейсбуке украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Сейчас эти письма должны по дипломатическим каналам доставить в администрацию российского президента. Ранее Денисова рассказала о том, что еще несколько осужденных на Украине граждан России попросили обменять их на одного украинца, который отбывает наказание в России.