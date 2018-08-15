«Марш матерей» завершился без инцидентов

«Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия» завершился без инцидентов. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Как только люди дошли до Верховного суда на Поварской 15, они стали скандировать: «Детям не место в тюрьме».

После того как некоторые участники акции начали выходить на проезжую часть, литературный критик Анна Наринская взяла мегафон у полицейского и попросила всех не мешать движению автомобилей. Затем она отметила, что акция удалась, и можно расходиться.