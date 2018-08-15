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Эксклюзив Эха 20:24, 15 августа 2018

«Марш матерей» завершился без инцидентов

«Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия» завершился без инцидентов. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Как только люди дошли до Верховного суда на Поварской 15, они стали скандировать: «Детям не место в тюрьме».

После того как некоторые участники акции начали выходить на проезжую часть, литературный критик Анна Наринская взяла мегафон у полицейского и попросила всех не мешать движению автомобилей. Затем она отметила, что акция удалась, и можно расходиться.

Комментарии

27

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nns33 15 августа 2018 | 20:31

Главное в том,что женщины показали,что настроены решительно и своих детей будут защищать.

danko_badka 15 августа 2018 | 20:37

nns33: верно.

dmast79 15 августа 2018 | 20:40

nns33: Особенно Быков импозантно смотрелся с надписью "отец тоже мать".
А вообще обычный "смотр демократической оппозиции", не блещущий ни количеством, ни оригинальностью.

parasuk_ 15 августа 2018 | 20:48

dmast79: Там вообще много бородатых мам было. Москва либеральная :)

irdo 15 августа 2018 | 20:43

nns33:
Главное в том,что женщины показали,что настроены решительно и своих детей будут защищать.
============
Это уже дно.
С низу уже некому стучать.

rips4 15 августа 2018 | 21:12

nns33: это не женщины, а либшиза !

haldey 15 августа 2018 | 20:31

"Они же дети!"
Где-то я это уже слышал!
А потом расстреляли детей Донбасса, под призыв "слава Украине!"
Мы им не дали детей Крыма убивать, вот этого "свидомые" нам никогда не простят... Да и х-р с ними, бандеровская свора... Добробаты, не подумайте, что творят добро, только зло сеют и ненависть!

alladinov 15 августа 2018 | 20:35

haldey: «А потом расстреляли детей Донбасса, под призыв "слава Украине!"»

И мальчика в трусиках на доске объявлений распяли. Гады! Гады! Гады!

zztop1960 15 августа 2018 | 20:53

alladinov: И ещё женщин беременных расстреляли со снигирями , как грузины тысячи осетин , но русские нарисовали 18 панфиловцев , которые всех победили

dmast79 15 августа 2018 | 21:01

zztop1960: На Донбассе убито более 10 тысяч жителей, это что - повод для шуток?

splin2 15 августа 2018 | 21:07

alladinov: danko_badka: Даже у вертухаев на матерей рука не поднялась.
Это уже прогресс.))

oksana63 15 августа 2018 | 20:47

haldey: Что-то у вас обилие кровавых мальчиков в глазах. Лечитесь.

(комментарий скрыт)

navsegda 15 августа 2018 | 20:47

haldey: и снегирей всех пожрали

davi__koloradov 15 августа 2018 | 20:48

"Плакала корова,
выменем качая
Языком шершавым
слезы утирая
Мальчика распяли
Снегирей убили
Повезло лишь бабке -
Удовлетворили."

dmast79 15 августа 2018 | 21:06

davi__koloradov: Ещё убили тысячи своих же сограждан. И сами тыщами сдохли в АТО. Опустились и спились, кто поумнее и порукастее - уехал за границу работать (за копейки) ...
Зато "не рабы"

navsegda 15 августа 2018 | 20:49

haldey:Ты совсем поехал на Украине , при чём к этому делу вообще Украина , это твои сограждане у тебя дома

rampa 15 августа 2018 | 20:34

молодцы, что не испугались угроз

abuvgrobu 15 августа 2018 | 20:51


Было там 200 человек, из которых 150, наверняка, различного рода либероидных корреспондентов, блогеров и тому подобной херни.. А чего хотели-то ? Чтобы террористы только под домашним арестом сидели, ведь не убили никого. Вот когда убьют тогда и пересмотрят меру пресечения... Теперь можно спешно нестись на "эхо москвы", всеми забытые и никому не нужные актрисы, телеведущие и кинокритики о себе напомнили..

vera14 15 августа 2018 | 20:52

А сколько этим детям лет? Неужели 5 (судя по тому, что плюшевых мишек несут)?

pmasel 15 августа 2018 | 20:55

Так нам аж цельный министр говорила, что дети это те, кому меньше 30. ;-)

zztop1960 15 августа 2018 | 20:56

Сегодня Путин добрый , к свадьбе готовится , а ведь мог мамам дубиналом по печени или кирзачём в челюсть

koshkaedu 15 августа 2018 | 20:57

Мужики, вы видите, женщины не боятся Росгвардии, а вы?

doctorsvet 15 августа 2018 | 21:09

koshkaedu: Каждому своё. Вы же с осиновым колом на омон не пойдёте ? А нам придётся. Молодцы, продолжайте.

laif_hacker 15 августа 2018 | 20:59

Ну вот, а вы боялись. Ни тебе винтилова, ни покатушек в автозаках, ни зажигательных танцев с ряжеными казаками...

parasuk_ 15 августа 2018 | 21:01

laif_hacker: Без мелкого провокатора навального и кучки его преданных шестерок обычно все спокойно проходит

doctorsvet 15 августа 2018 | 21:03

Молодцы !!! Респект и уважуха !!!

rips4 15 августа 2018 | 21:09

Короче- онижедети!!))
А вот Аркашка Гайдар, в обрыв скидывал женщин и детей..
Ну мы же , и я в том числе, как заядлые матери, считаем, что гайдар душка! Надо такой прям памятник ему поставить..
Или вот зарубежные товарищи- Джордж Юний Стинни младший,Алиса Бустамант,Мэри Белл... Предлагаю всем матерям мира, во главе со мной, вечный пикет у посольства сша устроить. Онт же дети, а их к пожизненному... Так не победим!
Матери за детей убийц! Наши дети имеют право планировать вас сжечь! Наши детт могут вас убить! Они же дети, а мы же матери...!))

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