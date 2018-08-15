Компания «Русал» может лишиться дивидендов «Норникеля» из-за идеи помощника президента об изъятии сверхдоходов
Компания «Русал» может лишиться дивидендов «Норникеля» из-за идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов. В презентации, которую компания направила в Минпромторг, говорится, что американские санкции уже привели к ограничениям экспорта металла за рубеж, — пишет РБК. Из-за этих ограничений «Русал» ожидает оттока в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Сама компания в список Белоусова не попала, однако она является вторым по размеру акционером «Норникеля». Без дивидендов «Русалу» грозит «дыра» почти в полтора миллиарда долларов, — цитирует издание презентацию компании Олега Дерипаски.
Комментарии6
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student_ru_ru 15 августа 2018 | 20:07
Цугцванг по всей стране.
lisitsa1962 15 августа 2018 | 20:15
Земля - игрушка дорогая. А тут целый полуостров притырили. Ну так платите. "ты в ответе за тех кого приручил"
apels 15 августа 2018 | 20:18
"Тришкин кафтан" получается :)
utax 15 августа 2018 | 20:29
Яхту пусть продаст.
ramun 15 августа 2018 | 20:32
Дыра...
Это обнадеживает,радует братский украинский народ.
cobakevich 15 августа 2018 | 20:38
А еще этих жуликов насильно отправлять на досрочную пенсию и чтоб платили им как всему трудовому народу - по 10 тысяч рублей в месяц.
И ни копейкой больше !
Пусть порадуются суки за свое будущее !