Компания «Русал» может лишиться дивидендов «Норникеля» из-за идеи помощника президента об изъятии сверхдоходов

Компания «Русал» может лишиться дивидендов «Норникеля» из-за идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов. В презентации, которую компания направила в Минпромторг, говорится, что американские санкции уже привели к ограничениям экспорта металла за рубеж, — пишет РБК. Из-за этих ограничений «Русал» ожидает оттока в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Сама компания в список Белоусова не попала, однако она является вторым по размеру акционером «Норникеля». Без дивидендов «Русалу» грозит «дыра» почти в полтора миллиарда долларов, — цитирует издание презентацию компании Олега Дерипаски.