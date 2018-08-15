Суд в Новосибирске приговорил жителя города к 2,5 годам условно за комментарий в социальной сети ВКонтакте
Высказывание касалось праздника Курбан-байрам и мусульман. Как пишет сайт Тайга.инфо, пост, который стал поводом для возбуждения дела, был опубликован 3 года назад. Осужденный настаивает на том, что это был шутливый комментарий в развлекательной группе. Несмотря на это, силовики пришли к нему с обыском в 6 утра и изъяли технику
Комментарии19
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needroid 15 августа 2018 | 20:10
Ну вот в каментах Эха тоже много шутников. За три года можно собрать работяг на новый Беломорканал
equus 15 августа 2018 | 20:18
needroid:
А если заглянуть в архивы Фидо 90-х годов... -- вся страна пойдёт на нары!..
;-))
begly_ 15 августа 2018 | 20:23
needroid:
Не соберут. Пару тройку трепачей посодют и все остальные языки в 8опы позатягивают так, что и клещами их не вытащишь, даже если одной ногой упереться в ягодицу..
old44 15 августа 2018 | 21:00
begly_: а поварята забыли изречение - ничто не вечно,
tks 15 августа 2018 | 20:18
Три ((!!!) года назад!
Совершено тягчайшее преступление, расследование которого безусловно войдёт в анналы всех учебников мира по криминалистике!! Работает мощнейшая оперативно-следственная группа по изобличению преступника всех времён и народов!!
polikarpich 15 августа 2018 | 20:26
tks: Ага, преступление века! И даже, наверное, без срока давности.
Будут копать и пяти- и десятилетние комменты. Сваливать надо всем с этой помойки под названием "ВКонтакте" (или "На связи с майором"?)
Вот для меня, например, такие шутки в порядке вещей, имеется в виду на разную религиозную тематику. Воспитан я так и "не могу иначе".
И выбешивает, что правящая шайка превратила страну в государство дремучих мракобесов. Не думал я, что когда-нибудь такое придётся наблюдать.
Я вот тоже не атеист, но меня почему-то просто невозможно оскорбить по этой теме. Вера - это моё личное дело, моё и Того, кто сам может постоять за себя.
compare 15 августа 2018 | 20:30
polikarpich: браво...редко встретишь столь разумный и логичный комментарий!
begly_ 15 августа 2018 | 20:41
polikarpich: Вера - это моё личное дело, моё и Того, кто сам может постоять за себя.///
Вера, как и добро - должна быть с кулаками.
bonhoeffer 15 августа 2018 | 21:19
begly_: //Вера, как и добро - должна быть с кулаками//
С головой, а не кулаками, об этом 2000 лет назад и предупреждал назаретянин. Слишком много злодейств свершается во имя "добра".
equus 15 августа 2018 | 20:28
tks:
Точно. Прямая дорога -- в аналы!..
;-)))
begly_ 15 августа 2018 | 20:20
Правильно и делают, что сажают - цедите базар. В США такие педики, как тот, который здесь на сайте с балалайкой выплясывает, все на учете и их рожи в доступном инете.
equus 15 августа 2018 | 20:22
begly_:
Что за низкопоклонство перед Америкой, бро..??
;-)
begly_ 15 августа 2018 | 20:27
equus:
Выразите мысль доступней, средним умам.
equus 15 августа 2018 | 20:30
begly_:
Растите, голубчик!..
begly_ 15 августа 2018 | 20:43
equus:
Похоже что вы с Украины., только Украина считает себя выше Америки., во всем..
equus 15 августа 2018 | 20:45
begly_:
Нет, я из Удмуртии. Это выше даже Украины!..
;-))
begly_ 15 августа 2018 | 20:48
equus:
Удмурты тоже люди.
vbsvob 15 августа 2018 | 20:25
Можно было передать привет из далёкого 37-го. Конституция и свобода слова потеряли своё содержание..
ramun 15 августа 2018 | 20:26
Нормальным из рашки лучше валить,потому как ватные исключительно живучи и свою драгоценную жизнь губить с ними не стоит.