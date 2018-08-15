Суд в Новосибирске приговорил жителя города к 2,5 годам условно за комментарий в социальной сети ВКонтакте

Высказывание касалось праздника Курбан-байрам и мусульман. Как пишет сайт Тайга.инфо, пост, который стал поводом для возбуждения дела, был опубликован 3 года назад. Осужденный настаивает на том, что это был шутливый комментарий в развлекательной группе. Несмотря на это, силовики пришли к нему с обыском в 6 утра и изъяли технику