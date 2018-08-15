«Марш матерей» проходит в центре Москвы в эти минуты

Акцию организовали в поддержку фигурантов дела «Нового величия», в первую очередь, арестованных 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Некоторые участники пришли на акцию с мягкими игрушками. Они идут от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда без плакатов и не скандируя лозунги.



В полиции говорят, что в акции участвует 200 человек.

Между тем, Дорогомиловский суд Москвы уже завтра должен будет рассмотреть ходатайство следствия об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик с СИЗО на домашний арест.