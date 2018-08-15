«Марш матерей» проходит в центре Москвы в эти минуты
Акцию организовали в поддержку фигурантов дела «Нового величия», в первую очередь, арестованных 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Некоторые участники пришли на акцию с мягкими игрушками. Они идут от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда без плакатов и не скандируя лозунги.
В полиции говорят, что в акции участвует 200 человек.
Между тем, Дорогомиловский суд Москвы уже завтра должен будет рассмотреть ходатайство следствия об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик с СИЗО на домашний арест.
Комментарии9
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xoxloparasha 15 августа 2018 | 20:09
" Мамаши " хотя бы с титькой наголо против рыжима шли ? )
idruker 15 августа 2018 | 20:11
xoxloparasha: идиот.
shalunok 15 августа 2018 | 21:01
idruker: Точнее "слабоумный идиот".
dmast79 15 августа 2018 | 20:16
xoxloparasha: Там и мамаши, и папаши, и просто демшизаши...
xoxloparasha 15 августа 2018 | 20:18
dmast79: Мать - демшиза ,горе в семье !)
nns33 15 августа 2018 | 20:25
Молодцы женщины. Ваши дети нужны только вам. Не для того их растили,чтобы каждый мог обидеть.
alex590310 15 августа 2018 | 20:27
в марше участвовало никак не меньше 2 тысяч человек. Свержение царизма началось с женского марша пустых кастрюль
dmast79 15 августа 2018 | 20:43
alex590310: Вся московская либеральная тусовка и собралась. Несколько сотен на 15-миллионный город.
romsem78 15 августа 2018 | 20:31
Проглотили, проглотят и еще.