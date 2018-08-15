Главврача дагестанской больницы после массового отравления в детском лагере
Министерство здравоохранения республики неудовлетворительно оценивает работу руководителя Шамильской центральной районной больницы во время кризиса. Более 80 человек были госпитализированы с отравлением из спортивного лагеря «Спартак». Причиной стала вспышка сальмонеллеза.
Комментарии2
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polba 15 августа 2018 | 19:38
Шо???? Неужели съели?
sjuzanna 15 августа 2018 | 19:43
В обязанности главврача центральной районной больницы входит также и контроль за сан-эпид. состоянием прилегающих лагерей и здравниц