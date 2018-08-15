Главврача дагестанской больницы после массового отравления в детском лагере

Министерство здравоохранения республики неудовлетворительно оценивает работу руководителя Шамильской центральной районной больницы во время кризиса. Более 80 человек были госпитализированы с отравлением из спортивного лагеря «Спартак». Причиной стала вспышка сальмонеллеза.