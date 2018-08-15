Компания «Северсталь» может сократить свою инвестиционную программу, если правительство одобрит налог на сверхдоходы
Об этом говорится в письме владельца корпорации Алексея Мордашова министру промышленности Денису Мантурову, — пишет РБК. Основной владелец предупреждает, что планы изъять сверхдоходы лишат их стимулов к совершенствованию производства и повышению производительности труда. Это также ударит в целом по российской экономике, — цитирует Мордашова газета.
Ввести налог на сверхдоходы металлургов предложил на прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 15 августа 2018 | 19:45
если деньги отберут, то о каких инвестициях может быть речь?