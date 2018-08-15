Цены на нефть усилили падение на фоне новостей из США
Баррель марки Брент торгуется в районе 70,5 долларов за баррель. Это связано с тем, что запасы нефти в США увеличились более чем на 3,5 миллиона баррелей.
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Баррель марки Брент торгуется в районе 70,5 долларов за баррель. Это связано с тем, что запасы нефти в США увеличились более чем на 3,5 миллиона баррелей.
Комментарии10
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tvitov66 15 августа 2018 | 19:33
Теперь-то нам пенсии ТОЧНО отменят
vezdehod 15 августа 2018 | 19:38
tvitov66:
Теперь-то нам пенсии ТОЧНО отменят
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Это точно...В Америке насморк, а в России - Понос.
rusof_ob 15 августа 2018 | 19:45
vezdehod: Точнее будет - проказа. ИМХО.
pmasel 15 августа 2018 | 19:38
Похоже, что это тренд. Цели 70 - 67 - 62 $ за бочку. Это может помочь продавить рублю 68 и выйти на ранее намеченные цели 73-75 руб/$/
tvitov66 15 августа 2018 | 19:44
pmasel: похоже что для удержания рубля никто инвалюту тратить не будет и доллар в руБЛЯх to the Moon
seryj_wolk 15 августа 2018 | 19:35
Рфские женщины, готовьтесь к пенсии не с 63, а с 65 лет. Для начала.
olegleon 15 августа 2018 | 19:38
seryj_wolk: т.е. как американки? или они уже в 67 выходят на пенсию?
mavviomi 15 августа 2018 | 19:43
olegleon: медицина то же как у американок или святой водицей лечатся?
rampa 15 августа 2018 | 19:45
olegleon: ага, как американки. В 65 выходят и сразу в круиз по Средиземному морю. Потом на курорты или путешествуют о миру
tvitov66 15 августа 2018 | 19:46
olegleon: я тоже хочу как в пиндосии - Среднее ежемесячное пособие социального обеспечения или простыми словами средняя пенсия в США в 2015 году составляла 1 335,97 $ или 16 031,64 $ в год.