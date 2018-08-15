Порядка 1500 человек участвуют в «Марше матерей»
Порядка 1500 человек участвуют в «Марше матерей» за освобождение обвиняемых по делу «Нового величия». Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
Акция стартовала в Пушкинском сквере Москвы, затем толпа двинулась по Тверскому бульвару в сторону Верховного суда. Многие люди держат в руках мягкие игрушки, никаких лозунгов никто не выкрикивают.
Особого усиления мер безопасности со стороны полиции не наблюдается. Несмотря на то, что акция не согласована, пока о каких-либо задержаниях не сообщается. Колонну сопровождают несколько сотрудников полиции. Серьезного усиления мер безопасности не наблюдается, — передает корреспондент «Эха Москвы».
Также акции в поддержку обвиняемых и, в первую очередь, арестованных 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик проходят этим вечером в Екатеринбурге и Петербурге.
Комментарии14
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tvitov66 15 августа 2018 | 19:28
Ну всё ... капец режиму
vezdehod 15 августа 2018 | 19:36
tvitov66:
Ну всё ... капец режиму
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Обычно, когда выходят на Путинский марш, то Оленевод разгоняет облака, а здесь наоборот накликал на Москву грозу.
kryimzdick 15 августа 2018 | 19:38
tvitov66: Как ни пытается гебуха окончательно расчеловечить россиян, что-то человеческое все-таки пробуждается в них иногда. В малом числе, в крайних случаях, но тем ценнее эти редкие моменты.
novyrusic 15 августа 2018 | 19:28
Как мало матерей в Москве.
Да и по всей России еще меньше.
polba 15 августа 2018 | 19:35
novyrusic: Вы лучше поинтересуйтесь столько на самом деле матерей среди этих марширующих.
m_doc 15 августа 2018 | 19:43
polba: Интересно, образцовые мамаши из пусек присутствуют ли:) И хорошо бы в униформе - цветные колготках и балаклавах на пустых башках.
alladinov 15 августа 2018 | 19:43
polba: «столько на самом деле матерей»
А доложи-ка мне, вонючая портянка, какое это имеет значение? Или тебе, нацистской твари, просто нужен очередной гнойный высер, чтобы ветку загадить? Смотри у меня, урод, накажу!
piterjanis 15 августа 2018 | 19:45
alladinov: Кошкин!Не распаляйся!
novyrusic 15 августа 2018 | 19:44
polba: на самом деле все кто вышел на этот марш настоящие матери, независимо от того сколько у них детей.
А ты думаешь матери это шлюшки-алкоголички с 7-ю детьми от неизвестных отцов? Сам у такой вырос, да?
tvitov66 15 августа 2018 | 19:35
novyrusic: не у всех есть плюшевые единороги, а то бы режим точно пал
parasuk_ 15 августа 2018 | 19:31
Хорошо когда нет мелкого провокатора навального. Никто никого не бьет и не разгоняет. Москвичам надо запомнить эту странную закономерность.
olegleon 15 августа 2018 | 19:36
остальные матери занимаются воспитанием детей, чтобы потом не пришлось устраивать акции
kryimzdick 15 августа 2018 | 19:38
olegleon: воспитанием рабов, как хотелось бы твоим хозяевам
uhovostro 15 августа 2018 | 19:42
olegleon: Эти "матери" воспитывают своих деток : "Слушайся, сыночек, дедушку Вовочку и дедушку Димочку. Они хорошие. Ты должен будешь за них голосовать, и тогда они тебе начислять пенсию на старости лет... Может быть... Половину... Потом..."...