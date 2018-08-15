Порядка 1500 человек участвуют в «Марше матерей» за освобождение обвиняемых по делу «Нового величия». Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Акция стартовала в Пушкинском сквере Москвы, затем толпа двинулась по Тверскому бульвару в сторону Верховного суда. Многие люди держат в руках мягкие игрушки, никаких лозунгов никто не выкрикивают.

Особого усиления мер безопасности со стороны полиции не наблюдается. Несмотря на то, что акция не согласована, пока о каких-либо задержаниях не сообщается. Колонну сопровождают несколько сотрудников полиции. Серьезного усиления мер безопасности не наблюдается, — передает корреспондент «Эха Москвы».

Также акции в поддержку обвиняемых и, в первую очередь, арестованных 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик проходят этим вечером в Екатеринбурге и Петербурге.