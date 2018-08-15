Автомобильный мост в Генуе мог обрушиться из-за человеческого фактора, — полагает прокурор города Франческо Коцци. Он пообещал сделать все возможное, чтобы выяснить точную причину трагедии. Эксперты выражали беспокойство из-за состояния моста, который был построен почти полвека назад. Кроме того, сообщалось, что в момент катастрофы на нем шли ремонтные работы. По последним данным, жертвами обрушения стали 4 десятка человек.