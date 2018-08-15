Автомобильный мост в Генуе мог обрушиться из-за человеческого фактора
Автомобильный мост в Генуе мог обрушиться из-за человеческого фактора, — полагает прокурор города Франческо Коцци. Он пообещал сделать все возможное, чтобы выяснить точную причину трагедии. Эксперты выражали беспокойство из-за состояния моста, который был построен почти полвека назад. Кроме того, сообщалось, что в момент катастрофы на нем шли ремонтные работы. По последним данным, жертвами обрушения стали 4 десятка человек.
Комментарии3
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minerr 15 августа 2018 | 19:14
/// ...из-за человеческого фактора ////
Тут многие могут даже назвать имя этого человека.
polsan 15 августа 2018 | 19:15
minerr: ты что ль?! )) и всё за те же 11-80? ))
polsan 15 августа 2018 | 19:17
polsan: никогда не поверю, нее канадцы это не делают, в это никто не поверит, они хорошо зарабатывают ) ))