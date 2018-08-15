Гражданин России и российская компания попали в санкционный список США из-за КНДР

Речь идет о фирме «Профинет» и ее гендиректор Василии Колчанове, — передает Интерфакс. Агентство уточняет, что ранее санкции из-за Северной Кореи были введены против банка «Россия», «Индустриального сберегательного банка», банка «Рублев», «Северный кредит» и РНКБ. Соединенные Штаты ужесточают санкции против Пхеньяна и добиваются от КНДР отказа от ядерной программы.