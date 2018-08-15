Гражданин России и российская компания попали в санкционный список США из-за КНДР
Речь идет о фирме «Профинет» и ее гендиректор Василии Колчанове, — передает Интерфакс. Агентство уточняет, что ранее санкции из-за Северной Кореи были введены против банка «Россия», «Индустриального сберегательного банка», банка «Рублев», «Северный кредит» и РНКБ. Соединенные Штаты ужесточают санкции против Пхеньяна и добиваются от КНДР отказа от ядерной программы.
Комментарии6
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ugiazov 15 августа 2018 | 19:06
Так и надо! Спасибо Америке.
gordy 15 августа 2018 | 19:18
Вот она "мягкая сила"?
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 19:14
Придётся теперь им жить и работать согласно бессмертным идеям Чучхе!
ze_danil 15 августа 2018 | 19:18
а слабо Великой России ввести санкции супротив МакДоннел Дуглас за то что она производит "томагавки", которыми бомбят братэллу Асада?
tvitov66 15 августа 2018 | 19:31
ze_danil: Великой России не слабо поливать мочой, силами "Офицеры России" МакДоннелС Гамбургерс
vezdehod 15 августа 2018 | 19:41
Продолжение ПОСЛЕДУЕТ.