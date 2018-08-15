Акция под названием «Марш матерей» должна начинаться в эти минуты в центре Москвы

Ее участники собирались в Новопушкинском сквере. Они хотят пройти до здания Верховного суда в знак поддержки обвиняемых по делу «Нового величия». В мэрии Москвы и в правоохранительных органах предупреждали, что эта акция не согласована.

Шествие уже началось, сообщил корреспондент «Эха Москвы» с места событий.

Дорогомиловский суд Москвы должен завтра рассмотреть ходатайство следствия об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик. Этот же суд меньше неделе назад удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Павликовой.