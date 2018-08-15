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Эксклюзив Эха 19:02, 15 августа 2018

Акция под названием «Марш матерей» должна начинаться в эти минуты в центре Москвы

Ее участники собирались в Новопушкинском сквере. Они хотят пройти до здания Верховного суда в знак поддержки обвиняемых по делу «Нового величия». В мэрии Москвы и в правоохранительных органах предупреждали, что эта акция не согласована.

Шествие уже началось, сообщил корреспондент «Эха Москвы» с места событий.

Дорогомиловский суд Москвы должен завтра рассмотреть ходатайство следствия об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест Анне Павликовой и Марии Дубовик. Этот же суд меньше неделе назад удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Павликовой.

Комментарии

9

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ugiazov 15 августа 2018 | 19:08

Спасибо этим смелым людям.

tvitov66 15 августа 2018 | 19:25

ugiazov: с плюшевыми единорогами гулять супротив нашего старого и плешивого величия - да это настоящий неприкрытый экстремизм!

addi 15 августа 2018 | 19:11

Счастья вам, ЖЕНЩИНЫ !(незабываемое напутствие Т.Лазаревой.)....

cattt 15 августа 2018 | 19:20

addi: Удачи вам, Матери России, горжусь вами!

ems1 15 августа 2018 | 19:12

Государством была нарушена Статья 22. п. 1 Конституции РФ. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Создав подставную подпольную организацию, целью которой изначально была попытка провоцирования граждан на незаконные действия, государство в лице провокатора (а юристы смогут это доказать, что это именно государство всё и организовало), совершило атаку на личную неприкосновенность граждан РФ. Всё остальное уже не имеет значения, кто что делал и что говорил.

olegleon 15 августа 2018 | 19:15

ems1: ну да, а девушки в юбках сами провоцируют насильников. и судить надо именно девушек

penderezky 15 августа 2018 | 19:16

ems1: чушь. Охранка подключилась позже к уже сформированному сообществу безмозглых дам. Дальше да, профессионально развели на мякине пионерию. Ну так это методология КГБ. Игры кончились. Самое смешное что их вряд ли посадят, но выпорят крепко.

abuvgrobu 15 августа 2018 | 19:17

Сначала из себя непримиримых оппозиционеров корчат, а как возьмут за ухо и предъявят счет за насраное, так они сразу в вой: я не я, мол, и лошадь не моя.. Неееет уж, деточки, навалил кучу - отвечай.

omantic 15 августа 2018 | 19:30

Молодцы женщины ! Не поддались на увещивания провокаторов и запугивания !

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