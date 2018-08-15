Mail.ru обратилась в Госдуму, ВС и КС и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей соцсетей
Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей социальных сетей.
Глава СПЧ при президенте России заочно выразил солидарность с компанией. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов сказал, что проблемы этих заключенных следует решать на законодательном уровне. Михаил Федотов добавил, что СПЧ на направит предложения по изменению законодательства в генеральную прокуратуру, и в ОНФ на следующей неделе.
Комментарии14
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olegleon 15 августа 2018 | 19:04
правильное и умное предложение. только запоздалое.
luger_max_otto 15 августа 2018 | 19:08
От стукачей по жизни, ага...
vorshun 15 августа 2018 | 19:10
luger_max_otto: От стукачей по жизни, ага..
Таки да! Это же не путин на всех строчит.
Для этого есть отряд миллионов.
tvitov66 15 августа 2018 | 19:17
А может Mail.ru самим не стоило так рьяно стучать на пользователей?
Перебдели однако
roman_i_olga 15 августа 2018 | 19:24
vorshun: пусть вся эта мразь строчит гадости безнаказанно ??
drgonish 15 августа 2018 | 19:30
roman_i_olga:
Зачем? Штраф 5000 рублей.
novyrusic 15 августа 2018 | 19:38
roman_i_olga: как ты жестко к себе и своим товарищам-пригожинцам относишься, гермафродит. Очень жестко. Хотя и справедливо.
cattt 15 августа 2018 | 19:17
luger_max_otto: Пожалел волк кобылу, перед повышением пенсионного возраста, ему потом потребуются камеры.
novyrusic 15 августа 2018 | 19:34
olegleon: Видать хреново совсемс бизнес у Майл.ру пошел.
Побежали от нее пользователи, узнав, что она их влепгкую ФСБ с дает.
Но поздно.
Да и то сказать, еще долго продержались после покупки компании Усмановым.
tvitov66 15 августа 2018 | 19:38
novyrusic: капитализация у Усманова на Лондонской товарно сырьевой падает ... жаль беднягу
ugiazov 15 августа 2018 | 19:12
Да вы что! Такая возможность сидя в кабинете зарабатывать премии и звёздочки! А властям людей запугивать.
crocus65 15 августа 2018 | 19:19
Предположу, что это предложение вызвано увеличением количества закрытых пользователями аккаунтов ВК. Т.е., прибыли падают у Mail.ru.
drgonish 15 августа 2018 | 19:43
crocus65:
[Предположу, что это предложение вызвано увеличением количества закрытых пользователями аккаунтов ВК]
В 2017 году 460 млн. аккаунтов.
Сейчас https://vk.com/catalog.php
vladvinn73 15 августа 2018 | 19:25
забыли еще в спортлото написать.... вот уроды!