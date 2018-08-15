Z Архив новостей новости
5 14 6 460
Эксклюзив Эха 19:00, 15 августа 2018

Mail.ru обратилась в Госдуму, ВС и КС и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей соцсетей

Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей социальных сетей.

Глава СПЧ при президенте России заочно выразил солидарность с компанией. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов сказал, что проблемы этих заключенных следует решать на законодательном уровне. Михаил Федотов добавил, что СПЧ на направит предложения по изменению законодательства в генеральную прокуратуру, и в ОНФ на следующей неделе.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 15 августа 2018 | 19:04

правильное и умное предложение. только запоздалое.

luger_max_otto 15 августа 2018 | 19:08

От стукачей по жизни, ага...

vorshun 15 августа 2018 | 19:10

luger_max_otto: От стукачей по жизни, ага..


Таки да! Это же не путин на всех строчит.
Для этого есть отряд миллионов.

tvitov66 15 августа 2018 | 19:17

А может Mail.ru самим не стоило так рьяно стучать на пользователей?
Перебдели однако

roman_i_olga 15 августа 2018 | 19:24

vorshun: пусть вся эта мразь строчит гадости безнаказанно ??

drgonish 15 августа 2018 | 19:30

roman_i_olga:

Зачем? Штраф 5000 рублей.

novyrusic 15 августа 2018 | 19:38

roman_i_olga: как ты жестко к себе и своим товарищам-пригожинцам относишься, гермафродит. Очень жестко. Хотя и справедливо.

cattt 15 августа 2018 | 19:17

luger_max_otto: Пожалел волк кобылу, перед повышением пенсионного возраста, ему потом потребуются камеры.

novyrusic 15 августа 2018 | 19:34

olegleon: Видать хреново совсемс бизнес у Майл.ру пошел.
Побежали от нее пользователи, узнав, что она их влепгкую ФСБ с дает.
Но поздно.
Да и то сказать, еще долго продержались после покупки компании Усмановым.

tvitov66 15 августа 2018 | 19:38

novyrusic: капитализация у Усманова на Лондонской товарно сырьевой падает ... жаль беднягу

ugiazov 15 августа 2018 | 19:12

Да вы что! Такая возможность сидя в кабинете зарабатывать премии и звёздочки! А властям людей запугивать.

crocus65 15 августа 2018 | 19:19

Предположу, что это предложение вызвано увеличением количества закрытых пользователями аккаунтов ВК. Т.е., прибыли падают у Mail.ru.

drgonish 15 августа 2018 | 19:43

crocus65:
[Предположу, что это предложение вызвано увеличением количества закрытых пользователями аккаунтов ВК]

В 2017 году 460 млн. аккаунтов.
Сейчас https://vk.com/catalog.php

vladvinn73 15 августа 2018 | 19:25

забыли еще в спортлото написать.... вот уроды!

Самое обсуждаемое

Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 156 6 11625 08:16
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 72 6 5992 06:53
Kмосква, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 129 6 17214 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Новости

Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях…

5 64 6 5677
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 140 6 12641 13.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…

5 269 6 28456 10.08
#слушать 01:46:35 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 113 6 12087 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 354 6 39180 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34369 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Новости

В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 59 6 6972
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 240 6 29625 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 16949 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 128 6 16105 11:04
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 44447 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Война уже идет! Сколько ни рисуй проценты за Путина и сколько ни кричи по ТВ о поддержке народом власти — в реальности все совсем не так. Народ растерян, озлоблен, практически не управляем сегодня ни бюрократией, ни медиа, ни партиям…

5 73 6 9511 15:49
Kгосударство, политика, власть, мнения
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 65 6 8555 09.08

Популярное за неделю

Новости

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем…

5 14 6 27840
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 169 6 179792 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 65 6 8555 09.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 650 6 484516 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 318 6 210632 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7186862
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3614051

Сегодня в эфире