Mail.ru обратилась в Госдуму, ВС и КС и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей соцсетей

Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей социальных сетей.

Глава СПЧ при президенте России заочно выразил солидарность с компанией. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов сказал, что проблемы этих заключенных следует решать на законодательном уровне. Михаил Федотов добавил, что СПЧ на направит предложения по изменению законодательства в генеральную прокуратуру, и в ОНФ на следующей неделе.