УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» по итогам матча квалификации ЛЧ с ПАОКом
Встреча прошла во вторник и завершилась нулевой ничьей, по итогам двухматчевого противостояния «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов.
УЕФА в ходе разбирательства рассмотрит инцидент с получением красной карточки форвардом «Спартака» Луисом Адриано (эпизод произошел на 33-й минуте), а также блокировку проходов стадиона болельщиками. Дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом организации 23 августа.
При этом УЕФА не стал разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди. После матча он вместе со своими партнерами пошел поблагодарить болельщиков команды, которые приехали в российскую столицу. В ответ на выкрики со стороны фанатов «Спартака» Хачериди спустил гетры и показал пальцем на щитки в цветах украинского флага, позже футболист в Instagram поделился фотографией, где демонстративно указывает пальцем на свои щитки.
Комментарии5
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kryimzdick 15 августа 2018 | 18:46
Куда ж теперь без Украины? Украина повсюду.
minerr 15 августа 2018 | 19:05
kryimzdick: А на вашем глобусе так вообще ничего кроме Украины и нет. Она вроде у вас как uber alles?
rusof_ob 15 августа 2018 | 19:01
На кацапа сочетание желтого и синего цветов действует, как ладан на чорта, Венедиктов не исключение, хоть и обрезанный.
minerr 15 августа 2018 | 19:08
rusof_ob: У нормальных людей сочетание желтого и синего цветов ничего кроме жалости не вызывает, т.к. это это ничто иное как полотнище движения больных синдромом Дауна.
rusof_ob 15 августа 2018 | 19:41
minerr: Это мы сейчас о лишней хромосоме?