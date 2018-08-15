УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» по итогам матча квалификации ЛЧ с ПАОКом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла во вторник и завершилась нулевой ничьей, по итогам двухматчевого противостояния «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов.

УЕФА в ходе разбирательства рассмотрит инцидент с получением красной карточки форвардом «Спартака» Луисом Адриано (эпизод произошел на 33-й минуте), а также блокировку проходов стадиона болельщиками. Дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом организации 23 августа.

При этом УЕФА не стал разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди. После матча он вместе со своими партнерами пошел поблагодарить болельщиков команды, которые приехали в российскую столицу. В ответ на выкрики со стороны фанатов «Спартака» Хачериди спустил гетры и показал пальцем на щитки в цветах украинского флага, позже футболист в Instagram поделился фотографией, где демонстративно указывает пальцем на свои щитки.