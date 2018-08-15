Российский МИД назвал ненормальной ситуацию в отношениях с Грецией

На Смоленской площади надеются, что трудности удастся преодолеть в ближайшее время. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, Россия не является виновником ухудшения отношений. Москва по-прежнему придерживается курса всестороннего сотрудничества с Грецией.

На прошлой неделе греческий МИД упрекнул Россию в мстительности. Среди претензий со стороны Афин были упомянуты дружба России с Турцией и поставка оружия Анкаре. Ранее из Греции были высланы двое российских дипломатов. Москва ответила симметрично.