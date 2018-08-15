Российский МИД назвал ненормальной ситуацию в отношениях с Грецией
На Смоленской площади надеются, что трудности удастся преодолеть в ближайшее время. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, Россия не является виновником ухудшения отношений. Москва по-прежнему придерживается курса всестороннего сотрудничества с Грецией.
На прошлой неделе греческий МИД упрекнул Россию в мстительности. Среди претензий со стороны Афин были упомянуты дружба России с Турцией и поставка оружия Анкаре. Ранее из Греции были высланы двое российских дипломатов. Москва ответила симметрично.
Комментарии7
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seryj_wolk 15 августа 2018 | 18:45
Нормально- это когда греки слушаются и делают так, как рфики велят и хотят. А тут вышел облом. И греки послали великоватых и священноватых единоверцев сами знаете куда.
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 19:27
seryj_wolk: Россия не является виновником ухудшения отношений
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Естественно, Россия это ангел в международных отношениях, эталон и образец соблюдения международного права! Есть, конечно, недочёты некоторые...Так это сами украинцы виноваты , что РФ оттяпала часть территории, развязала реальные войны в Донецкой и Луганской областях...Траванула слегка Скрипалей ...Да Греция должна знать своё место...
viktorova 15 августа 2018 | 18:52
//По словам представителя МИДа Марии Захаровой, Россия не является виновником ухудшения отношений.//
Из уст Захаровой это звучит шуткой юмора.
anji70 15 августа 2018 | 18:56
А ещё лучше для наглядности, пусть бы Захарова привела пример где Россия была виновником в ухудшении отношений с другой стороной.
ura_123 15 августа 2018 | 18:57
Не-не,канешна мы не причём и вааще настамнет и этонемы!
Мария 3. как обычно жжёт напалмом)))
agamasat 15 августа 2018 | 19:00
Пусть лучше расскажет, какие вообще страны желают иметь дело с россией.
croaker 15 августа 2018 | 19:12
При таких "нормальных" отношениях" Россия осталась в гордом (как мы считаем) одиночестве.