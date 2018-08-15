Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких китайских и российских компаний
Это связано с политикой Вашингтона в отношении КНДР. В частности, как следует из данных Минфина США, которые приводит Интерфакс, в санкционные списки внесены компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов, а также ООО Банк «Россия». В Вашингтоне предупреждали, что не будут снимать ограничения с Пхеньяна до полного ядерного разоружения полуострова.
Комментарии12
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neyexo 15 августа 2018 | 18:33
полной денуклеаризации не будет.
Дождутся, пока Трамп уйдет, и начнут по новой.
nowyyrusic 15 августа 2018 | 18:39
neyexo: А от Трампа уже ничего не зависит.
Он встретился с Ыном, потрепался, как и с Путиным, а потом его поправили Госдеп и Конгресс.
Это они принимают санкции.
Трамп их только утверждает и не утвердить не может.
pyfrjvsqfldjrfn 15 августа 2018 | 18:55
//в санкционные списки внесены ...ООО Банк «Россия»//
Ну, вот и за сцаря с его подельниками взялись. Ну, лиха беда начало...
olegleon 15 августа 2018 | 18:36
нашли дураков. Иран прекратил ядерные разработки, а санкции США вернули. кто же теперь Америке поверит?
banyi3 15 августа 2018 | 18:42
olegleon: Ын толстячок , но не идиот) Без ЯО сколько КНДР просуществует 1, 2, 3, 4 месяца?
goshan31 15 августа 2018 | 18:50
banyi3: поинтересуйтесь сколько стран прекрасно живут и процветают без ЯО..
ura_123 15 августа 2018 | 19:03
banyi3: А кому она нужна без Ына,кроме самого Ына и его прихвостней? Хотя в рассеюшке такая же ситуация))))
novyrusic 15 августа 2018 | 19:11
banyi3: Без ЯО Северная Корея никому не нужна.
С ЯО терпеть ее существование США не будут.
Это соплежуй Обамка их рисом подкармливал, сегодня просто раздавят.
вот так дорогой еbanyi3. Кстати цифра 3 означает что тебя 3 раза поимели?
polsan 15 августа 2018 | 19:06
olegleon: Это они тебе сообщили лично, что прекратили по большому секрету?
Они как всегда наврали! ))
seryj_wolk 15 августа 2018 | 18:55
Американцы взялись за рфиков весьма серьезно. Сношают по всякому поводу.
ura_123 15 августа 2018 | 19:00
seryj_wolk: Причём в разных позах,в извращённой форме!
Что то не слыхать рогозиных-пушковых-косачёвых требующих ещё больше санкций под хохот искандеров)))
svoi216 15 августа 2018 | 19:46
Ещё 22 августа не наступило а тут для разминки внеочередные подкинули. В Кремле не успевают над предыдущими пораскинуть мозгами как с санкционного конвеера новая порция подпирает.