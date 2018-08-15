Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких китайских и российских компаний

Это связано с политикой Вашингтона в отношении КНДР. В частности, как следует из данных Минфина США, которые приводит Интерфакс, в санкционные списки внесены компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов, а также ООО Банк «Россия». В Вашингтоне предупреждали, что не будут снимать ограничения с Пхеньяна до полного ядерного разоружения полуострова.