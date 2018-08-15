В Новопушкинском сквере в эти минуты должны собираться участники акции под названием «Марш матерей»
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», там уже дежурят несколько сотрудников полиции, но серьезного усиления мер безопасности пока не наблюдается.
Между тем, в последние минуты над центром столицы разразилась гроза и идет сильный дождь.
Ранее мэрия Москвы предупреждала, что «Марш матерей», который организован в поддержку фигурантов дела «Нового величия», не согласован.
Комментарии5
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starokozlovicky2gus 15 августа 2018 | 18:32
Это ваша власть не согласована. Мы вас не выбирали, подите вон.
olegleon 15 августа 2018 | 18:34
даже погода против.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 18:41
Какой "марш матерей" ?! Судьбы каких детей их волнуют ? Сомневаюсь, что у страстной любитенльницы мразей из Пусси райт есть вообще дети, у подобной картавой швали их,Э как правило, не бывает; единственный сын ещё одной фигурантки - Трояновой-Мокрицой повесился от пьянства, детки прочих строили из себя революционерок .. Так какой "марш матерей", я спрашиваю ?! О воспитании своих заботиться нужно было, а не строить из себя "борцуний с режимом"
kukrynx 15 августа 2018 | 18:45
abuvgrobu: С боярышника так колбасит?
Сомнительный ты наш...
nepeanois 15 августа 2018 | 19:07
abuvgrobu: надо было строить не вертикаль и режим, а правовое государство. тогда сажать ни в чем не повинных детей и стариков просто не было бы возможности