В Новопушкинском сквере в эти минуты должны собираться участники акции под названием «Марш матерей»

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», там уже дежурят несколько сотрудников полиции, но серьезного усиления мер безопасности пока не наблюдается.

Между тем, в последние минуты над центром столицы разразилась гроза и идет сильный дождь.

Ранее мэрия Москвы предупреждала, что «Марш матерей», который организован в поддержку фигурантов дела «Нового величия», не согласован.