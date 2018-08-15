Прощание с писателем Эдуардом Успенским пройдет в субботу в Центральном доме литераторов

Она начнется в 11 часов. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ЦДЛ. Эдуард Успенский скончался накануне в Москве, ему было 80 лет.

Детский писатель Эдуард Успенский скончался на 80 году жизни. Он был великим писателем и прекрасным человеком. Об этом «Эху Москвы» рассказал поэт Андрей Усачев.

Эдуард Успенский – автор мультфильмов про Чебурашку и Простоквашино.