Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 39

В Италии будет объявлен национальный траур в связи с трагедией.

В итальянской прессе сегодня публикуют имена погибших при обрушении моста – среди них оказались мужчины, женщины и дети. Два тела до сих пор не удается опознать. Среди жертв также оказались трое французов, двое албанцев, трое граждан Чили и один – Молдавии. Российские дипломаты уже заявили, что граждане нашей страны в трагедии не пострадали.

Между тем, власти Италии обещают провести тщательное расследование причин происшествия. Рухнувший мост неоднократно проходил проверку на соответствие нормам безопасности, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По утверждению главного прокурора Генуи Франческо Коцци, о случайности в этом случае говорить нельзя – к трагедии привела человеческая ошибка. От более конкретного заявления он воздержался, но ранее сообщалось, что на мосту велись ремонтные работы с применением мостового крана. Скорее всего, наказание понесет и предприятие, занимавшееся обслуживанием моста – по словам министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, компанию может ждать штраф в размере до 150 миллионов евро.

Трагический инцидент произошел в Генуе накануне. В момент происшествия на мосту находились больше 30 легковых автомобилей и три грузовика. Также погибли экологи, работавшие под обвалившимся пролетом.