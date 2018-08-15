Британская полиция установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов у здания парламента в Лондоне

Британская полиция установила личность водителя, совершившего накануне наезд на пешеходов и велосипедистов у здания парламента в Лондоне, — сообщают зарубежные СМИ.

29-летний гражданин Великобритании Салих Хатер переехал туда из Судана, где он окончил университет, пять лет назад и жил в Бирмингеме, сообщает Би-Би-Си. – О его возможных связях с террористическими организациями пока ничего неизвестно. По счастливой случайности пострадавшие отделались легкими ранениями.

Полиция рассматривает наезд автомобиля Хатера на прохожих накануне утром как теракт. Уверенность в том, что водитель автомобиля действовал осознанно и преднамеренно наехал на пешеходов и велосипедистов неподалеку от здания парламента высказывают и некоторые из очевидцев. Наблюдатели в местных СМИ подчеркивают, что время и место для теракта было выбрано, с точки зрения преступника, самое подходящее – 7.40 утра по местному времени, в центре Лондона. Отмечается, что подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием.

Би-Би-Си задается вопросом о том, что известно на сегодня об этом человеке, уточняя, что следствие произвело обыск по нескольким адресам, где проживал Хатер и обнаружило некие предметы, но о каких вещах идет речь, не уточняется. По предварительной информации, задержанный ранее не попадал в поле зрения контртеррористического подразделения полиции и службы безопасности Великобритании, отмечают здешние средства массовой информации, указывая на то, что в автомобиле Форд Фьеста преступник находился один, и оружия при нем не было. Сейчас правоохранительным органам важно выяснить все обстоятельства происшествия и понять мотивацию террориста.

Би-Би-Си обращает внимание на то, что в последние годы автомобиль превратился в Европе в орудие теракта. В прошлом году его использовали для совершения наездов на людей в самых разных европейских городах – Барселоне, Париже, Ницце, Стокгольме и в том же Лондоне. По данным Европола количество жертв терактов за последние два года только в Старом свете приближается к полутора сотням человек. В Великобритании это уже четвертый за тот же период случай умышленных наездов на пешеходов, которые были квалифицированы как теракты.

Бóльшая часть подобных терактов в Европе совершалась людьми, связанными с радикальными исламистскими организациями.