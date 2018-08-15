10 человек, которых обвиняют в сексуальном насилии над детьми в  петербургском детдоме, предстанут перед судом

10 человек, которых обвиняют в сексуальном насилии над детьми в одном из петербургских детдомов, предстанут перед судом. Следственный комитет завершил расследование связанного с этим уголовного дела.

Дело о сексуальном насилии над детьми-сиротами уже готовят к передаче в суд. Сразу пятерых фигурантов обвиняют в педофилии. С материалами уголовного дела, в частности, знакомятся замдиректора детского дома №10 Михаил Елин, директор школы, расположенной в том же здании, Станислав Виноградов, а также несколько бывших воспитанников образовательного учреждения. Они, как считают в Следственном комитете, на протяжении 15 лет насиловали несовершеннолетних детей-сирот. Также к ответственности привлекли фотографа Александра Брыкова, который якобы снимал порнографические материалы с участием воспитанников. Бывшего директора детского дома обвиняют в халатности, нескольких её подчинённых – в том, что они запугивали детей.

Уголовное дело возникло после того, как один из бывших воспитанников детского дома – Яков Яблочник – описал в своей автобиографии факты сексуального насилия со стороны руководства учреждения.