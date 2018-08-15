Петербургский союз ученых попросил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с Виктором Кудрявцевым

Его обвиняют в государственной измене. Сейчас 74-летний ученый находится в СИЗО. Он серьезно болен, и его состояние ухудшается, а глава государства может повлиять на происходящее, сказал «Эху Москвы» член правления Союза Вадим Жуков.

Кудрявцева задержали в конце июля. По версии ФСБ, он передавал секретную информацию бельгийскому ученому. Речь идет о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».