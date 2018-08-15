Петербургский союз ученых попросил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с Виктором Кудрявцевым
Его обвиняют в государственной измене. Сейчас 74-летний ученый находится в СИЗО. Он серьезно болен, и его состояние ухудшается, а глава государства может повлиять на происходящее, сказал «Эху Москвы» член правления Союза Вадим Жуков.
Кудрявцева задержали в конце июля. По версии ФСБ, он передавал секретную информацию бельгийскому ученому. Речь идет о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».
Комментарии2
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polsan 15 августа 2018 | 18:28
Куда этот больной пожилой мужчина может сбежать из под домашнего ареста, тем более если ему наденут GPS трекер на руку? Ведь его же вина не доказана.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 18:35
Задолбали уже все эти учёные, писатели, режиссеры, актёры, кинокритики и тому подобные персонажи. Займитесь уже своим делом, снимите, напишите, придумайте что-нибудь нужное.. А то только и умеют они, что составлять петиции, протесты и воззвания то в следственный комитет, то в суд, то к президенту, то к господу богу.. Уймитесь уже, болезные..