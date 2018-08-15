СК возбудил уголовное дело по факту избиения двух заключенных в исправительной колонии №5 Забайкальского края
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух заключенных в исправительной колонии №5 Забайкальского края. На самом деле осужденных, к которым применяли насилие, гораздо больше. Об этом «Эху Москвы» рассказала юрист Анастасия Коптеева. Адвокаты самостоятельно устанавливают круг возможных потерпевших, потому что этим не занимаются следователи, добавила Анастасия Коптеева.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sparky 15 августа 2018 | 18:31
Мундиаль еще не закончился окончательно.
А виноваты футболисты сборной, вон как огорчили стражников.
archibald_dandy_esquire 15 августа 2018 | 18:38
sparky:
вертухаи самые ярые патриоты - цвет нации, соль земли русской, элита страны - что они сделали не так?! да этих заключенных убить мало за проигрыш сборной Великой Ядерной Сырьевой Сверхдержавы!