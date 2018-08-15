СК возбудил уголовное дело по факту избиения двух заключенных в исправительной колонии №5 Забайкальского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух заключенных в исправительной колонии №5 Забайкальского края. На самом деле осужденных, к которым применяли насилие, гораздо больше. Об этом «Эху Москвы» рассказала юрист Анастасия Коптеева. Адвокаты самостоятельно устанавливают круг возможных потерпевших, потому что этим не занимаются следователи, добавила Анастасия Коптеева.