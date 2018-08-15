Комиссия по вопросам помилования ЯНАО ответила отказом на два прошения о помиловании Олега Сенцова
Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Одно прошение поступило от матери Сенцова, второе – от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора округа. Комиссия разъяснила, что не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили соответствующее уведомление. Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что у нее есть ответ из администрации президента на прошение матери о помиловании. В письме говорится, что для начала процедуры требуется прошение лично от осужденного, а не от его представителей.
Сам Сенцов просить о помиловании не намерен. Он продолжает голодовку уже 94 дня, добиваясь освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
Закон, однако, не запрещает президенту помиловать Сенцова без каких-либо прошений. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков.
Комментарии7
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post_v 15 августа 2018 | 18:16
интересно - в этой комиссии по помилованию одни только бывшие прокуроры и работники ФСИН?
Или в комиссии есть также какой-нибудь заслуженный учитель России, честно пересчитывавший бюллетени в составе участковой избирательной комиссии?
kit07_12 15 августа 2018 | 18:34
post_v: С какой стати надо миловать эту бандеровскую мразь?
Эти вышиватные выродки кого помиловали, когда жгли людей в Одессе?
shplint_05 15 августа 2018 | 18:35
Кто этот Климент (в миру Кущ)? Украинец, епископ УПЦ, назначенный раскольником Филаретом временным управляющим Херсонской епархии. Имеет титул архиепископа Симферопольского и Крымского. Это для дураков, чтобы думали, что он имеет какое-то отношение к нашему Крыму. А на самом деле такой же назначенец Киева, как и другие, как бы решающие что-то в Крыму. Ещё бы Турчинов к Путину с прошением обратился. Обращение этого, так сказать, "архиепископа" это обычный хохляцкий пердёж. Реагировать на него надо одним способом, открыть окно, чтобы проветрилось, а "архиепископу" дать пинка под зад.
procto_djon 15 августа 2018 | 18:25
Помиловать? Нет, это не по духовному, не по скрепному. Да и не по русско-православному. Вот убивать, грабить, насиловать, это по русский! По скрепному!
abuvgrobu 15 августа 2018 | 18:30
Да когда же до вас дойдет, что сидит он не за то, что он, якобы, режиссер, не за режиссерскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за террористическую деятельность. Это если бы выловленного за подготовку взрывов очередного нашего гостя из Средней Азии, к примеру, везде и всюду называли не торрористом Чурбанходжаевым, скажем, а плиточником и маляром Чурбанходжаевым, которого на этом основании нужно выпустить. Да мне похеру, что он маляр там или режиссер, или ещё кто-либо - он террорист, негодяй, мразь, паскуда, собиравшаяся устраивать террористические акты в моей стране.
banyi3 15 августа 2018 | 18:33
Наша демшиза и хохлы не понимают, что своими визгами , они свели до нуля возможность освобождения Сенцова )
decontes 15 августа 2018 | 18:51
Твари!