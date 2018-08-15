Комиссия по вопросам помилования ЯНАО ответила отказом на два прошения о помиловании Олега Сенцова

Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Одно прошение поступило от матери Сенцова, второе – от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора округа. Комиссия разъяснила, что не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили соответствующее уведомление. Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что у нее есть ответ из администрации президента на прошение матери о помиловании. В письме говорится, что для начала процедуры требуется прошение лично от осужденного, а не от его представителей.

Сам Сенцов просить о помиловании не намерен. Он продолжает голодовку уже 94 дня, добиваясь освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Закон, однако, не запрещает президенту помиловать Сенцова без каких-либо прошений. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков.