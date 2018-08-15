Mail.ru Group обратилась в Госдуму с просьбой амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм

Аналогичные обращения компания направила в Минюст и Верховный суд.

Амнистировать, по мнению представителей Mail.ru Group, нужно тех, чьи репосты или лайки, попавшие под обвинение в экстремизме, не имели общественно опасных последствий. Речь идет об осужденных по статям о возбуждении ненависти либо вражды, а также о нарушении права на свободу совести. Если же признаки преступления есть, то к таким людям, говорится в обращении компании, нужно применять судебный штраф без уголовной ответственности. Такую рекомендацию, считают в Mail.ru Group, должен дать Верховный суд.

Он, в свою очередь, как отмечается в инициативе, должен дать рекомендацию на детальное установления мотива действий в соцсетях, поскольку его отсутствие не образовывает состава преступлений по статье об экстремизме. Компания, в частности, предложила дать юридическое определение понятиям «лайк», «класс», «пост» и «репост». От Минюста же Mail.ru Group просит выработать методику проведения экспертиз по делам об экстремизме в соцсетях, полагая, что в разных регионах представленный материал оценивается по-разному. Единая методика же, подчеркивается в заявлении, позволит более объективно рассматривать подобные дела.

Наконец, Mail.ru Group направила отдельный запрос в МВД и СК по делу студентки Марии Мотузной, которую обвиняют в размещении экстремистских картинок, опубликованных несколько лет назад. Президентский Совет по правам человека поддержал все эти предложения и собирается разработать свои рекомендации по корректировке законодательства, сообщил «Интерфаксу» глава Совета Михаил Федотов. В Госдуме, в свою очередь, пообещали проанализировать ситуацию с правовой точки зрения.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» обещала реформу приватности страниц пользователей на фоне обвинений в сотрудничестве со следственными органами.

Совет по правам человека при президенте поддерживает обращение Mail.ru об амнистии пользователей соцсетей, осужденных за репосты. Об этом Интерфаксу заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Совет разработает свои предложения по корректировке антиэкстремистского законодательства, — сказал Федотов. По его словам, «хороший закон – это высокоточное оружие, которое попадает точно в цель, а закон приблизительный, который допускает очень широкое толкование – это оружие массового поражения», — добавил Федотов.

Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях. Об этом он заявил во время общения с подростками на образовательном форуме «Машук». В разговоре с Исраилом Тамаевым – одним из авторов проекта «Мультипликационной студии имени Александра Ширяева» – Путин похвалил участников проекта, которые распространяют свой контент в соцсетях. «Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, а позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал президент.