СК просит освободить из-под стражи Павликову и  Дубовик в связи с завершением основных следственных действий

Следственный комитет просит освободить из-под стражи фигурантов «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик в связи с завершением основных следственных действий по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. По мнению СК, с учетом данных о личностях девушек, нет никаких оснований для их дальнейшего содержания под стражей.

Ходатайство может быть рассмотрено завтра Дорогомиловским судом. Эту информацию «Эху Москвы» подтвердила адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Этим вечером в Москве пройдет акция в поддержку Павликовой и Дубовик – «Марш матерей». Она не согласована властями. Мэрия Москвы попросила в ней не участвовать. Позицию властей объяснил глава департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Владимир Черников.

Двум организаторам Марша матерей Яне Трояновой и Анне Наринской прокуратура пыталась вручить сегодня документы с предостережением. Литературный критик и арткуратор Анна Наринская считает, что такие действия в принципе не уместны, потому что это не массовое мероприятие.

Следствие попросило о домашнем аресте Павликовой и Дубовик, чтобы снизить напряжениев обществе в целом, и вокруг сегодняшнего Марша матерей – в частности, — так считает политолог Владимир Пастухов.

Между тем, в этим минуты участники Марша матерей собираются в Новопушкинском сквере.