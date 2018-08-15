СК просит освободить из-под стражи Павликову и Дубовик в связи с завершением основных следственных действий
Следственный комитет просит освободить из-под стражи фигурантов «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик в связи с завершением основных следственных действий по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. По мнению СК, с учетом данных о личностях девушек, нет никаких оснований для их дальнейшего содержания под стражей.
Ходатайство может быть рассмотрено завтра Дорогомиловским судом. Эту информацию «Эху Москвы» подтвердила адвокат Павликовой Ольга Карлова.
Этим вечером в Москве пройдет акция в поддержку Павликовой и Дубовик – «Марш матерей». Она не согласована властями. Мэрия Москвы попросила в ней не участвовать. Позицию властей объяснил глава департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Владимир Черников.
Двум организаторам Марша матерей Яне Трояновой и Анне Наринской прокуратура пыталась вручить сегодня документы с предостережением. Литературный критик и арткуратор Анна Наринская считает, что такие действия в принципе не уместны, потому что это не массовое мероприятие.
Следствие попросило о домашнем аресте Павликовой и Дубовик, чтобы снизить напряжениев обществе в целом, и вокруг сегодняшнего Марша матерей – в частности, — так считает политолог Владимир Пастухов.
Между тем, в этим минуты участники Марша матерей собираются в Новопушкинском сквере.
Комментарии5
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kryimzdick 15 августа 2018 | 18:07
Когда в Киеве на Майдане силовики обидели детей и студентов - вышла вся страна.
patrikk_1 15 августа 2018 | 18:10
Между тем, в этим минуты участники Марша матерей собираются в Новопушкинском сквере...
А казаки с нагайками собираются? Казаков ещё не видно?
luger_max_otto 15 августа 2018 | 18:14
Выйдет. Чуть позже- но и результат будет серьезней.
bradis 15 августа 2018 | 18:07
Медвежья болезнь налицо.
nns33 15 августа 2018 | 18:14
Как только общество стало возмущаться поступком следователей, так сразу же закончились следственные действия.