Участницы так называемого «Марша матерей» не получали предостережений от прокуратуры

Участницы так называемого «Марша матерей» за освобождение обвиняемых по делу «Нового величия» не получали предостережений от прокуратуры. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» литературный критик и арткуратор Анна Наринская.

«Ни я, ни другие женщины не получили предостережения на руки. Мы знаем, что они есть, но в глаза их не видели», — сказала она.

А.Наринская также подчеркнула, что речи о какой-либо массовой акции не идет, именно поэтому они не подавали заявку о согласовании в мэрию. «Мы ввосьмером выйдем с игрушками на улицу и пройдем от Пушкинского сквера до Верховного суда. Мы благодарны тем людям, которые пойдут с нами, но вместе с тем не организуем никакого шествия, поэтому не подавали заявку», — отметила она.

А.Наринская также добавила, что участники «прогулки» не собираются проводить митинг или «выступать с речами». «Это просто материнский порыв, мы не политики. Мы женщины, которых волнует участь конкретных детей, а также всех детей в стране, потому что нам кажется, что эти методы ставят их под угрозу», — пояснила она.