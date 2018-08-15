Участницы так называемого «Марша матерей» не получали предостережений от прокуратуры
Участницы так называемого «Марша матерей» за освобождение обвиняемых по делу «Нового величия» не получали предостережений от прокуратуры. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» литературный критик и арткуратор Анна Наринская.
«Ни я, ни другие женщины не получили предостережения на руки. Мы знаем, что они есть, но в глаза их не видели», — сказала она.
А.Наринская также подчеркнула, что речи о какой-либо массовой акции не идет, именно поэтому они не подавали заявку о согласовании в мэрию. «Мы ввосьмером выйдем с игрушками на улицу и пройдем от Пушкинского сквера до Верховного суда. Мы благодарны тем людям, которые пойдут с нами, но вместе с тем не организуем никакого шествия, поэтому не подавали заявку», — отметила она.
А.Наринская также добавила, что участники «прогулки» не собираются проводить митинг или «выступать с речами». «Это просто материнский порыв, мы не политики. Мы женщины, которых волнует участь конкретных детей, а также всех детей в стране, потому что нам кажется, что эти методы ставят их под угрозу», — пояснила она.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ag_bai 15 августа 2018 | 17:53
Анне -- и все тем, кто примет участие в шествии, -- РЕСПЕКТ.
alladinov 15 августа 2018 | 17:57
««Мы ввосьмером выйдем с игрушками на улицу и пройдем от Пушкинского сквера до Верховного суда. Мы благодарны тем людям, которые пойдут с нами, но вместе с тем не организуем никакого шествия, поэтому не подавали заявку», — отметила она. »
А вот это реально красиво! Начальнички не просто оказались в цугцванге, им поставлен шах и мат, и если они хотя бы мысленно попробуют применить силу, отмыться от позора им будет просто невозможно.
Впрочем, они и до начала прогулки настолько опозорены, что, как черные кобели, не могут быть даже теоретически отмытыми до бела. А поэтому от них всего можно ожидать.
nowyyrusic 15 августа 2018 | 18:02
alladinov: Позор это не то, что остановит кремлинов.
Большего позора, чем есть, уже не будет.
zztop1960 15 августа 2018 | 17:54
Запретить всех матерей в России ! Матери это иностранные агенты , натовские подстилки. Детей должны воспитывать специально обученные члены Единой России
sim202_ 15 августа 2018 | 18:05
zztop1960: А рожать будут спецподразделения нацхвардии.
Строго мужеска пола. Ибо нехрен!!!
boseal 15 августа 2018 | 17:59
Навальный, аки репей, пристегнется?
sim202_ 15 августа 2018 | 18:07
boseal:
Пока ты к нему пристегнулся...
Вернее, цепляешься, хуже репейника.
Зато 11.80 обломилось!
tverboul 15 августа 2018 | 18:01
А почему здесь написано "так называемого" Марша Матерей? Этакая попытка автора текста откреститься и прикрыть свою жопу? Какая гадость.