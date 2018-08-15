В Новом Уренгое скончался ветеран, которого врачи отказались госпитализировать, чтобы не портить статистку
Как передает агентство «Новый день», в понедельник Владимиру Николенко исполнилось 92 года. Он в последнее время находился в отделении онкологии, куда его перевели из реанимации. Инцидент произошел в конце июня. Врачи отказались везти ветерана в больницу из опасений, что он умрет по дороге. В итоге его все же госпитализировали. Родственникам пришлось подписать бумагу о том, что в случае смерти пожилого человека у них нет претензий к врачам. Прокуратура тогда начала проверку.
Комментарии19
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bozk 15 августа 2018 | 17:36
Будни Мордора
m_doc 15 августа 2018 | 17:42
bozk: Видать, неплохой Мордор, коль 92 года в нём прожил.
zztop1960 15 августа 2018 | 17:46
m_doc: Посмотрите на возраст фашистских преступников , что не преступник , то прожил 90 и более лет
m_doc 15 августа 2018 | 18:00
zztop1960: Те, что дожили до сегодняшнего дня - естественно, глубокие старики. Но многие и не дожили.
zx48k 15 августа 2018 | 17:48
m_doc: так их и остались десятки тысяч из миллионов.
m_doc 15 августа 2018 | 17:54
zx48k: И что из этого следует? У оставшихся организм по другим биологическим принципам фунциклирует?
bilrot 15 августа 2018 | 17:54
bozk: В СССР онкобольные в терминальной стадии вообще не госпитализировались ,получая паллиативную терапию дома .
navsegda 15 августа 2018 | 17:38
А квартиру ему перед смертью подарили , Вова царь обещал , несколько раз
vasyakirin 15 августа 2018 | 17:40
navsegda: Если бы он на спортплощадку ходил то уже бы и сам на квартиру заработал....
zloy_sok 15 августа 2018 | 17:40
А чего мелочиться? Нужно сразу гражданства РФ лишать, чтобы общую статистику жизни не портил...
chernyij 15 августа 2018 | 17:40
Может повторят?
irdo 15 августа 2018 | 17:47
В Новом Уренгое скончался ветеран, которого врачи отказались госпитализировать, чтобы не портить статистку
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Этого вполне достаточно, чтобы понимать все про путинскую Россию.
chubuk 15 августа 2018 | 17:44
А кто эту статистику ввел, уж не Министерство ли погребения,Тьфу здравоохранения?
yralez 15 августа 2018 | 17:44
Немцы еще могут спросить своих дедушек о войне......а русским спрашивать некого.
Но ничего, Шойгу им обьяснит.
Он долго проживет, сам не служил и из родни никто не воевал, в начальниках были.
seryj_wolk 15 августа 2018 | 17:45
Жириновский с пальцем, напрвленным вверх - прав Это рфия!
polikarpich 15 августа 2018 | 17:48
Молодцы! Хорошо ублаготворили и почествовали ветерана!
А в морге ему на палец ноги колорадскую ленточку повязали, интересно?
m_doc 15 августа 2018 | 17:52
polikarpich: 92 года - это что, мало пожил? Или врачей потравить охота от нехрен делать и поганого характера...
polikarpich 15 августа 2018 | 17:59
m_doc: Конечно, я врачей должен пожалеть, бедненьких, сирых и убогих. Как бы чего не вышло и статистика не испортилась!
Да, судя по патриотическому угару в СМИ, они его просто на руках и бегом носить должны. А по собственному опыту с дедом-ветераном знаю, что это приходится всё делать самим. Им не платят, видите ли, за такие услуги по перемещению и переноске всяких ветеранов.
m_doc 15 августа 2018 | 18:06
polikarpich: Есть понятие нетранспортабельности, когда при перезоке высок риск смерти. И правильно, что с родственников взяли расписку. На Западе такие расписки на каждом шагу.
Ваши старики нужны прежде всего вам самим. А то скинут на врачей и дорогу в больницу забудут. Но случись что, вонь поднимают до небес. Плавали - знаем.