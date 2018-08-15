В Новом Уренгое скончался ветеран, которого врачи отказались госпитализировать, чтобы не портить статистку

Как передает агентство «Новый день», в понедельник Владимиру Николенко исполнилось 92 года. Он в последнее время находился в отделении онкологии, куда его перевели из реанимации. Инцидент произошел в конце июня. Врачи отказались везти ветерана в больницу из опасений, что он умрет по дороге. В итоге его все же госпитализировали. Родственникам пришлось подписать бумагу о том, что в случае смерти пожилого человека у них нет претензий к врачам. Прокуратура тогда начала проверку.