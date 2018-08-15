Министерство связи поддержало законопроект об отмене уголовного наказания за репосты в интернете
О том, что ведомство написало положительный отзыв на этот документ, агентству RNS сказал замминистра Алексей Волин.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму два законопроекта о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. В частности, они предлагают оставить наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой.
Комментарии3
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navsegda 15 августа 2018 | 17:36
А Министерство сельского хоз-ва одобряет ?
cattt 15 августа 2018 | 18:12
navsegda: Грядет повышение пенсионного возраста, тылы освобождают воры и убийцы.
kryimzdick 15 августа 2018 | 18:09
Оттепель