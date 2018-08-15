Министерство связи поддержало законопроект об отмене уголовного наказания за репосты в интернете

О том, что ведомство написало положительный отзыв на этот документ, агентству RNS сказал замминистра Алексей Волин.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму два законопроекта о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. В частности, они предлагают оставить наказание только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой.