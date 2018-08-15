«Ходатайство об изменении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия», по некоторым данным, доставлено в суд»

Ходатайство об изменении меры пресечения арестованным по делу «Нового величия» девушкам, по некоторым данным, доставлено в Дорогомиловский суд. Причем это сделал руководитель следственной группы Антон Малюгин, который ради этого даже вернулся из отпуска, — рассказала «Медиазоне» адвокат Павликовой Ольга Карлова. Издание Znak.com, в свою очередь, пишет, что позицию следователей поддерживает прокуратура.

Ходатайство следствия о переводе Павликовой и другой обвиняемой, Марии Дубовик, из СИЗО под домашний арест, как сообщается, завтра должен рассмотреть Дорогомиловский суд.

В минувший четверг этот же суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Павликовой ареста.