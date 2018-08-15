Ходатайство об изменении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия», по некоторым данным, доставлено в суд
Ходатайство об изменении меры пресечения арестованным по делу «Нового величия» девушкам, по некоторым данным, доставлено в Дорогомиловский суд. Причем это сделал руководитель следственной группы Антон Малюгин, который ради этого даже вернулся из отпуска, — рассказала «Медиазоне» адвокат Павликовой Ольга Карлова. Издание Znak.com, в свою очередь, пишет, что позицию следователей поддерживает прокуратура.
Ходатайство следствия о переводе Павликовой и другой обвиняемой, Марии Дубовик, из СИЗО под домашний арест, как сообщается, завтра должен рассмотреть Дорогомиловский суд.
В минувший четверг этот же суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Павликовой ареста.
Комментарии4
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nikolaitschi 15 августа 2018 | 17:44
Охота им бумагу марать, взяли бы и выпустили,никто им не мешает. Все дураков ищут, защитнички закона.
alladinov 15 августа 2018 | 17:53
«Ходатайство об изменении меры пресечения фигуранткам дела «Нового величия», по некоторым данным, доставлено в суд»
Ойбля! Уже доставлено! И, наверное, курьер уже по лестнице поднимается, чтобы его вручить его товарищу начальнику. Эй, организаторы митинга, срочно его отмените! А то курьер, узнав о нем, от возмущения подвернет ножку, упадет, грёбнется головой о ступеньку, потеряет сознание и не вручит ходатайство доброму начальничку. Быстро отменяйте нах митинг, кому сказал!
ramen 15 августа 2018 | 17:57
В начале ХХ века веселее было. Плевако ПОЛНОСТЬЮ оправдал Веру Засулич. Котовский бежал из зала суда. Анархисты Махно своих по дороге на этап отбивали... А тут фиктивное дело и - столько ЛИШНИХ бумаг...
ramen 15 августа 2018 | 18:06
Романова о ментовско-судебной разводке:
https://echo.msk.ru/blog/romanova_olga/2259454-echo/