Полиция эвакуировала около 80-ти человек из жилого дома в поселке Коммунарка в Новой Москве
Причиной стал подозрительный предмет. Сейчас дом оцеплен, — рассказал источник Интерфакса. Подозрительный предмет обследуют кинологи.
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Причиной стал подозрительный предмет. Сейчас дом оцеплен, — рассказал источник Интерфакса. Подозрительный предмет обследуют кинологи.
Комментарии1
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bozk 15 августа 2018 | 17:38
Подозрительным предметом оказалось собачье говно.