До 48-ми выросло число жертв взрыва в Кабуле

Террорист-смертник проник в здание училища, где привел в действие бомбу. Почти все погибшие – студенты, — говорят в полиции. Очевидцы рассказывали, что в помещении, где произошел взрыв, находились около 100 человек. По данным Министерства здравоохранения, которые приводит агентство Reuters, почти 70 человек пострадали.