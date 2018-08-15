До 48-ми выросло число жертв взрыва в Кабуле
Террорист-смертник проник в здание училища, где привел в действие бомбу. Почти все погибшие – студенты, — говорят в полиции. Очевидцы рассказывали, что в помещении, где произошел взрыв, находились около 100 человек. По данным Министерства здравоохранения, которые приводит агентство Reuters, почти 70 человек пострадали.
Комментарии9
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drgonish 15 августа 2018 | 17:50
[Террорист-смертник проник в здание училища, где привел в действие бомбу.]
Небось тоже творческая личность...
len56 15 августа 2018 | 17:55
drgonish: да,это был максим шевченко...
cattt 15 августа 2018 | 18:05
Муслимы всегда были по террору впереди планеты всей, вот только не понять за что осудили Сенцова.
glotov 15 августа 2018 | 17:54
Страшно, что новости о терактах из ближневосточных и азиатских стран, где США "строят демократию" уже стали обыденностью , и не вызывают интереса. Никто не несет цветы к посольствам, и никто не звонит лидерам стран , чтобы выразить соболезнования.
supostat 15 августа 2018 | 17:57
glotov: А вы часто ходите на похороны чужих людей? Как своего родственника оплакивать - так сразу, а как незнакомый челловек, так и нет дела до него. Это ж двойные стандарты!
len56 15 августа 2018 | 17:58
glotov: думаешь.это Обама взорвался?
pavelmistery 15 августа 2018 | 18:06
glotov: Ну Россия же не выражает соболезнования по случаю гибели 12 тысяч мирных жителей Донбасса, где она устроила гибридную войнушку ;)
glotov 15 августа 2018 | 18:13
pavelmistery: Выражает.
sparky 15 августа 2018 | 18:12
glotov: Бесполезно строить как демократию, так и социализм в странах, не вылезших из средневековья. Пока они сами у себя не разберутся, нужно не лезть к ним, не поставлять оружие и не обучать их воинов и террористов. Подкормить, если там совсем худо, сельхозтехнику дать и новые сорта - это бы дело.
Мечты, конечно...