"США удвоят численность военного контингента в Норвегии"

Часть американских сил планируют переместить ближе к границе с Россией.

Об увеличении американского военного присутствия в Норвегии агентству Reuters рассказали в министерстве обороны скандинавского государства. Речь идет о семи сотнях морских пехотинцев вместо находившихся ранее на территории страны трехсот тридцати солдат. В Осло призвали не воспринимать это как военную эскалацию и заверили, что представители вооруженных сил США будут находиться в Норвегии исключительно с тренировочными целями. По плану они могут пробыть в стране на ротационной основе в течение пяти лет.

Ранее в МИД Норвегии заверили, что это решение не направлено против России и не повлечет за собой создание постоянной американской базы. Тем не менее, Москва критиковала планы по увеличению контингента США и говорила, что это подрывает доверие к Осло.

Американские морские пехотинцы – первые со времен Второй мировой войны солдаты иностранного государства, которые дислоцируются в Норвегии.