США удвоят численность военного контингента в Норвегии
Часть американских сил планируют переместить ближе к границе с Россией.
Об увеличении американского военного присутствия в Норвегии агентству Reuters рассказали в министерстве обороны скандинавского государства. Речь идет о семи сотнях морских пехотинцев вместо находившихся ранее на территории страны трехсот тридцати солдат. В Осло призвали не воспринимать это как военную эскалацию и заверили, что представители вооруженных сил США будут находиться в Норвегии исключительно с тренировочными целями. По плану они могут пробыть в стране на ротационной основе в течение пяти лет.
Ранее в МИД Норвегии заверили, что это решение не направлено против России и не повлечет за собой создание постоянной американской базы. Тем не менее, Москва критиковала планы по увеличению контингента США и говорила, что это подрывает доверие к Осло.
Американские морские пехотинцы – первые со времен Второй мировой войны солдаты иностранного государства, которые дислоцируются в Норвегии.
Комментарии24
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glotov 15 августа 2018 | 17:12
Придется на несчастных викингов ракеты нацеливать. Рядом с этой границей наши базы подлодок, а эти базы охранять нужно.
pro_hanov 15 августа 2018 | 17:15
glotov: Пупок не развяжется, на всех вокруг ракеты нацеливать? Воистину, с каждым днём гениальный Нацлидер уменьшает угрозу России)
perestarok 15 августа 2018 | 17:20
pro_hanov: "Пупок не развяжется, на всех вокруг ракеты нацеливать? Воистину, с каждым днём гениальный Нацлидер уменьшает угрозу России)"
А у США пупок не развяжется по всему миру войска держать? Это напоминает Римскую империю. Они тоже везде свои войска держали.
pro_hanov 15 августа 2018 | 17:29
perestarok: "у США пупок не развяжется по всему миру войска держать?"
Это их проблемы. Пока не развязался, только богатеют. Это нас отбирают пенсии, чтобы тешить амбиции Нацлидера.
perestarok 15 августа 2018 | 17:37
pro_hanov: "Это нас отбирают пенсии, чтобы тешить амбиции Нацлидера."
У меня хорошую пенсию отобрали при Ельцине. А при нацлидере неплохо прибавили.
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 17:57
perestarok: Пенсию отобрали, а живёте так долго!
prade 15 августа 2018 | 17:54
perestarok: "А у США пупок не развяжется по всему миру войска держать?"
А у США военный бюджет 716 млрд. долларов. Пупок США может выдерживать и не такое.
perestarok 15 августа 2018 | 17:59
prade: "А у США военный бюджет 716 млрд. долларов"
И 20 триллионов долга у этой финансовой пирамиды.
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 17:59
perestarok: А что так беспокоиться о США? Пусть развяжется у них и пупок , и шнурок!
perestarok 15 августа 2018 | 18:06
opiatnovyi63: "А что так беспокоиться о США? Пусть развяжется у них и пупок , и шнурок!"
Это я ответил pro_hanov на его заявление о пупке России. Соревнование пупков, однако.
olegleon 15 августа 2018 | 17:21
glotov: " Часть американских сил планируют переместить ближе к границе с Россией. "
это чтобы ракеты не тратили, а артиллерией смогли достать
nowyyrusic 15 августа 2018 | 17:22
glotov: Насколько же ослабла Россия.
300 морских пехотинцев США повергают ее в панику.
Дожили, довели страну и армию до полного краха.
300 морских пехотинцев могут разгромить все базы атомных подлодок на севере. Ужас.
А если в Норвегии разместят полку морской пехоты США, то они и до москвы дойдут? Как ты думаешь?
perestarok 15 августа 2018 | 17:17
"США удвоят численность военного контингента в Норвегии"
А чо так слабо? надо удесятирить.
igorkot____1 15 августа 2018 | 17:20
perestarok: Для вашей орды хватит и этого.
perestarok 15 августа 2018 | 17:26
igorkot____1: "Для вашей орды хватит и этого."
Гитлер тоже так считал.
alger 15 августа 2018 | 17:35
perestarok: Сталин тоже на чужой теРРРРРРРРРитории воевать собирался с первого дня войны
igorkot____1 15 августа 2018 | 17:37
perestarok: Да только против Гитлера ещё и англосаксы с камерами были. А теперь они против вас. Россия за всю свою историю не выигрывала войны у англосаксонского мира.
perestarok 15 августа 2018 | 17:45
igorkot____1: "Россия за всю свою историю не выигрывала войны у англосаксонского мира."
А англичан из Крыма выперли?
igorkot____1 15 августа 2018 | 17:52
pereБестоstarok: Бестолочь. Им ваш Крым на куй не нужен был. Читай Парижский трактат. Поставили на колени вас и дали пососать.
perestarok 15 августа 2018 | 18:01
igorkot____1: ": Бестолочь"
А пошто начали с подписи? Но англичан ещё выперли с Дальнего Востока.
ematveev 15 августа 2018 | 17:59
igorkot____1:
А США с Дальнего востока не выперли? Это вроде единственное очное противостояние России и США было? И оно не в пользу США закончилось.
ramun 15 августа 2018 | 17:20
Шаловливые российские отпускники на лугандонии заставили принять меры.
stauts 15 августа 2018 | 17:32
Так Вы же тока в заград отрядах отсиживатса умейте.
prade 15 августа 2018 | 17:52
"МИД Норвегии заверили, что это решение не направлено против России"
Кремль научил всех к гибридному подходу: "Нас там нет. Это не то, что вы думаете". Вот и норвежцы уже используют эту же тактику Кремля против него же. Кремлевским остается только проглотить все это и выразит свое возмущение.