«Российское правительство наращивает траты на оборону и чиновников»

Одновременно сокращаются расходы на социально-экономические программы, — пишет издание Finanz со ссылкой на отчет Минфина. Суммарно на аппарат чиновников и силовиков сейчас идет каждый третий рубль, потраченный государством. Кроме того, резко подскочили затраты на обслуживание государственного долга.

Отчет был опубликован на фоне ослабления рубля по отношению к доллару. Российская валюта находится под давлением в свете новых санкций со стороны США, — говорят эксперты.