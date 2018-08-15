Российское правительство наращивает траты на оборону и чиновников
Одновременно сокращаются расходы на социально-экономические программы, — пишет издание Finanz со ссылкой на отчет Минфина. Суммарно на аппарат чиновников и силовиков сейчас идет каждый третий рубль, потраченный государством. Кроме того, резко подскочили затраты на обслуживание государственного долга.
Отчет был опубликован на фоне ослабления рубля по отношению к доллару. Российская валюта находится под давлением в свете новых санкций со стороны США, — говорят эксперты.
Комментарии33
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alladinov 15 августа 2018 | 17:08
«Российское правительство наращивает траты на оборону и чиновников»
Говно вопрос! Пенсионеры еще не все вымерли, так что на родных чиновников и полицаев денег найти можно.
kir_pich_101 15 августа 2018 | 17:09
alladinov: Надежда и опора власти!
А на кого еще?
Учителей-врачей, что-ли?
zapadnay 15 августа 2018 | 17:21
kir_pich_101:
И это правильно. 18 марта получили мандат от народа. Чего ж теперь стесняться?
olegleon 15 августа 2018 | 17:17
alladinov: а причём тут пенсионеры и госбюджет? для выплат пенсий есть ПФР.
а на пенсионеров тратится 40% от доходов госбюджета и ПФР
tag188 15 августа 2018 | 17:25
olegleon: Из ПФР еще материнский капитал платится, если что.
И вообще, посмотри список выплат из пенсионного фонда -- там обширнейший список кроме пенсий, и есть пункты от "ежемесячных денежных выплат лицам, имеющих важные заслуги перед страной" и ""дополнительное ежемесячное материальное обеспечение" до "социальное пособие на погребение".
olegleon 15 августа 2018 | 17:32
tag188: точно! и сколько же триллионов уходит на маткапитал?
а вот сколько тратит только Москва на "соцполитику" известно. 800 млрд рублей в год на бесплатный проезд, доплаты к пенсиям, льготы, субсидии и минимальную пенсию в 17,5 тысяч.
tag188 15 августа 2018 | 17:44
olegleon: Не знаю, сколько тратится на материнский капитал, но не так давно мелькала цифра, что расходы на него в 2017 году уменьшены на 76 млрд. рублей.
И можешь успокоиться, в провинции о московских пенсии и социалке могут только мечтать.
Хотя в том, что Москва несправедливо сжирает все ресурсы, я с тобой согласен.
zztop1960 15 августа 2018 | 18:00
olegleon: Большинство граждан Эстонии с 1 июля могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте. В 11 из 15 уездов страны проезд сделали бесплатным для местных жителей. Об этом в понедельник, 2 июля, .
В столице Эстонии - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года. Остальные четыре уезда могут перейти на новую систему в удобное для них время.
nowyyrusic 15 августа 2018 | 17:30
olegleon: Малыш, еще вчера ты орал, что пенсионерам платят из бюджета.
А сегодня ты про это забыл? Методичку поменяли?
Или у вас разные версии вранья для разных ситуаций.
Да, разворовали чиновники пенсионный фонд, не хватает его, примерно треть пенсий финансируют за счет бюджета.
Но доля пенсионеров в нем постоянно урезается.
Скоро пенсионный фонд обнулят и пенсии платить прекратят. Это Володин в Саратове обещал своим избирателям.
Он с земляками откровенно говорил.
Рекомендовал готовиться.
alladinov 15 августа 2018 | 17:33
olegleon: «причём тут пенсионеры и госбюджет?»
Ты, портянка безграмотная, почему так русский язык и Россию ненавидишь?
lager23 15 августа 2018 | 17:40
olegleon: по Конституции у нас народное государство и недра принадлежат народу, почему пенсионер не имеет права на кусок природной ренты??? А, если имеет, то нет ничего предосудительного если эти деньги будут получать не кремлепуты-сечины-милеры-вротенберги, а народ и пенсионеры в том числе, согласны?
snikkersnepper 15 августа 2018 | 18:15
olegleon:
Говорим "Эхо Москвы", подразумеваем "тупой наброс", говорим "тупой наброс" - подразумеваем "Эхо Москвы".
Хотя, конечно, во многом постаралось замечательное издание finanz.ru с выскакивающей рекламой биткоина и восхитительными заголовками. Основа "статьи" оттуда. Именно там скромно накинута тема "сокращения социальных расходов" из-за сокращения бюджетных ассигнований на пенсии. Хотя еще два, по-моему, месяца назад, было русским языком сказано, что а) ПФР увеличивает выплаты, поэтому б) ассигнования из бюджета сократятся. Эхо тогда ДВА ДНЯ бесилось с репостом второго пункта, ни словом не упомянув первый.
Млин, я уже не знаю просто, что делять с этой неумолимой тягой к дебильной ахинее. На Эхе Москвы КАЖДЫЙ ДЕНЬ просто без остановки несут все новый и новый бред, рассчитанный на самое тупое быдло. У них хоть капля самоуважения осталась?
vilingrad 15 августа 2018 | 17:08
На оборону чиновников...
bozk 15 августа 2018 | 17:09
Не поможет.
addi 15 августа 2018 | 18:05
bozk: Румыния и Ливия тому "свидетель" !...
tag188 15 августа 2018 | 17:14
Голосовали? Голосовали. Выбрали? Выбрали. Распишитесь и получите.
А на вас, как метко заметил Димон, "денег нет" :))
addi 15 августа 2018 | 18:07
tag188: а на Вас есть ?....
buva53 15 августа 2018 | 17:16
Оккупанты.
chapter_2 15 августа 2018 | 17:17
Российское правительство наращивает траты на оборону и чиновников. Спасибо В.Путину за это!
nikolaitschi 15 августа 2018 | 17:17
Все верно, при приближении голода путинисты -экономисты, совсем недавно бывшие либералами - рыночниками, усиливают похоронную команду. При отсутствии совести мозги только помеха.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 17:25
- Вы что, холтите революции !?
- Нет, ну что вы ! Я хочу деспотизма
рабства, побольше воровства и коррупции
и круглосуточного вранья..
sergs_sergs 15 августа 2018 | 17:30
Нужно еще туже затянуть пояса! Нужно вообще отменить пенсии, образование и медицину! Теперь девиз россиян: "Не учись, не болей, отработал - умирай!". Спасибо за это ВВХ!
lager23 15 августа 2018 | 17:35
Оккупанты окапываются, но разве надышишься перед смертью?
Жаль, что Путен оставит после себя пустую казну и кучу долгов, но это только полбеды, а вот если страна начнёт дробится (хрен с Чечнёй, их можно и обнести колючей проволокой), то будет очень печально!
chubuk 15 августа 2018 | 17:51
lager23: Если начнет дробиться, то тут в выигрыше будет разве что Дальний Восток - Китай защитит, как свою территорию.
kp6ic 15 августа 2018 | 17:37
ппц. и под 80 процентов за все это голосует. полный аут.
diximania1948 15 августа 2018 | 17:42
Меня гложет чувство вины, что я живу уже 10 лет на пенсии, прости дорогой Владимир Владимирович за такую наглость!
equus 15 августа 2018 | 17:50
diximania1948:
А вот мне понаглеть он, похоже, уже не даст...
Потому и чувство вины мне тут -- лишнее.
;-)
alladinov 15 августа 2018 | 18:05
diximania1948:
Ты русофоб и враг народа! Не будет тебе прощения. Роисся, вперде!
agamasat 15 августа 2018 | 17:42
российский народ, не жалея жизни своей, все сделает для процветания своей Родины в лице тов. путена и всей её банды. Дрожи, Омерика!
hiryrg 15 августа 2018 | 17:52
Превосходная новость! Надо же - а до этого, я думал, что всё наоборот...
addi 15 августа 2018 | 18:14
hiryrg: сарказм ? Тогда браво !....
addi 15 августа 2018 | 18:02
Господи, когда уже эти захребетники нажрутся и лопнут !....
bekipp 15 августа 2018 | 18:08
В стране останутся военные и чиновники. Хорошая будет страна, добрая.